Papa Leão XIV convidado a integrar o Conselho de Paz de Trump

O Papa Leão XIV está entre os líderes mundiais convidados a integrar o Conselho de Paz criado pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. O convite foi revelado esta quarta-feira pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé.
Leão XIV, o primeiro Papa oriundo dos EUA e crítico de algumas das políticas de Trump, está a avaliar o convite. "O Papa recebeu um convite e estamos analisando o que fazer", disse Parolin aos jornalistas. "Acredito que será algo que exigirá um pouco de tempo para reflexão antes de darmos uma resposta."
Inicialmente, o Conselho tinha como objetivo pôr fim ao conflito em Gaza. Trump afirmou, porém, que vai ter uma atuação muito mais ampla e resolverá conflitos em todo o mundo.
Embora alguns países, como Israel e Egito, tenham aceitado o convite, vários outros expressaram cautela, com diplomatas a alertar que esta abrangência pode prejudicar o trabalho das Nações Unidas.
Leão XIV, que tem demonstrado um estilo diplomático firme, porém discreto, desde que foi eleito Papa em maio de 2025, já denunciou diversas vezes as condições de vida dos palestinianos na Faixa de Gaza.
O Papa, líder de 1,4 mil milhões de católicos do mundo, raramente participa em conselhos internacionais. O Vaticano possui um extenso serviço diplomático e é observador permanente nas Nações Unidas, participando frequentemente em debates.