​Papa pede orações pela paz e lamenta desrespeito pela dignidade humana

O Papa Leão XIV reiterou esta quarta-feira o seu pedido de orações pela paz, lamentando que a guerra volte a estar na moda.

”Rezemos pela paz, num momento da história que parece marcado por uma crescente perda do valor da dignidade humana e no qual a guerra voltou a estar na moda”, disse aos fiéis de língua portuguesa, no final da audiência geral.

“A humanidade de Jesus, que revela o Pai, nos ajude a encontrar caminhos de justiça e reconciliação”, sublinhou.

Em plena Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, este ano com o tema "Há um só corpo e um só Espírito, assim como Deus os chamou para uma só esperança”, o Papa também convidou a rezar, pedindo a Deus que “conceda o dom do Seu Espírito a todas as igrejas espalhadas pelo mundo para que, através dele, os cristãos possam afastar a divisão e construir fortes laços de unidade".

Nesta quarta-feira, Leão XIV prosseguiu a catequese sobre o documento do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, insistindo que Deus se revela em Cristo através de uma experiência relacional, um diálogo de aliança.

“O Filho apresenta-nos o Pai envolvendo-nos na reciprocidade da sua própria relação e, assim, descobrimos a nossa verdade mais profunda: pela humanidade integral do Ressuscitado, reconhecemos o Criador que a todos chama e acolhe como seus filhos."

"Nnão somos salvos exclusivamente por vias intelectuais; graças à relação com o Senhor, o cristão conhece Deus Pai e, com confiança, abandona-se a Ele”, rematou.