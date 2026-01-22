Bispos de Moçambique apelam à Comunidade Internacional

Os Bispos Católicos, da Conferência Episcopal de Moçambique (CEM) acompanham com “elevada solicitude pastoral e profunda preocupação a situação provocada pelas cheias e inundações que atingem o país, com maior enfoque nas regiões do Sul e Centro” e que já causaram “perdas de vidas humanas, destruição de bens, deslocação de famílias e agravamento das condições de vida das populações já vulneráveis”.

Numa nota, o Presidente da Conferência Episcopal de Moçambique (CEM), D. Inácio Saure apela “com sentido de urgência, à mobilização solidária de todos os fiéis, das instituições publicas e privadas, das organizações da sociedade civil e das confissões religiosas, de todas as pessoas de boa vontade, bem como ao apoio de parceiros e amigos da comunidade internacional”.

O responsável afirma que “a dimensão da crise exige esforços conjuntos, recursos adequados e uma resposta coordenada, capaz de aliviar o sofrimento imediato e de promover a recuperação e a reconstrução das comunidades afetadas”.

O Presidente da CEM exorta também “as Dioceses, paróquias e comunidades religiosas a intensificarem a oração”, e à “partilha de bens e ao apoio fraterno”. O prelado sublinha que a Cáritas Moçambicana está “empenhada na assistência às populações atingidas”.

“Que a solidariedade seja o sinal mais forte da nossa fé neste tempo de grave provação”, conclui D. Inácio Saure.

De acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) as cheias em Moçambique já provocaram a morte de 122 pessoas. Há registo de seis desaparecidos e um total de 99 feridos e mais de 680 mil afectados.