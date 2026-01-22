Media Católicos Franceses contra "rutura antropológica que esta lei representa"

22 jan, 2026 - 13:01 • Henrique Cunha
A imprensa católica francesa manifesta-se preocupada com o debate que visa legalizar a eutanásia e o suicídio assistido.
Numa declaração a que a Renascença teve acesso, a Federação dos Média Católicos Franceses expressa "pela primeira vez na sua história", a sua opinião pública para manifestar "a sua preocupação relativamente à rutura antropológica que esta lei representa".
Os órgãos de comunicação católicos apelam "aos representantes eleitos para que compreendam plenamente a gravidade" da discussão.
"Como parte da nossa missão de informar e servir a verdade, manter-nos-emos particularmente atentos para garantir que as vozes dos mais vulneráveis nas nossas sociedades continuem a ser ouvidas", asseguram.
A Federação dos Media franceses expressa a sua posição num momento em que se encontra a realizar as Jornadas de São Francisco de Sales, em Lourdes, "a cidade por excelência para os doentes e os pobres".
Em maio, os deputados franceses votaram a favor do “direito à assistência na morte”.
Na ocasião, a Assembleia Nacional francesa aprovou um projeto de lei que legaliza a morte medicamente assistida, com 305 votos a favor e 199 contra.