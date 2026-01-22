Ouvir
Eutanásia

Média Católicos Franceses contra "rutura antropológica que esta lei representa"

22 jan, 2026 - 13:01 • Henrique Cunha

Federação dos Média Católicos expressa "pela primeira vez na sua história" a sua opinião pública sobre a eutanásia para manifestar "a sua preocupação relativamente à ruptura antropológica que esta lei representa".

A imprensa católica francesa manifesta-se preocupada com o debate que visa legalizar a eutanásia e o suicídio assistido.

Numa declaração a que a Renascença teve acesso, a Federação dos Média Católicos Franceses expressa "pela primeira vez na sua história", a sua opinião pública para manifestar "a sua preocupação relativamente à rutura antropológica que esta lei representa".

Os órgãos de comunicação católicos apelam "aos representantes eleitos para que compreendam plenamente a gravidade" da discussão.

"Como parte da nossa missão de informar e servir a verdade, manter-nos-emos particularmente atentos para garantir que as vozes dos mais vulneráveis nas nossas sociedades continuem a ser ouvidas", asseguram.

A Federação dos Media franceses expressa a sua posição num momento em que se encontra a realizar as Jornadas de São Francisco de Sales, em Lourdes, "a cidade por excelência para os doentes e os pobres".

Em maio, os deputados franceses votaram a favor do “direito à assistência na morte”.

Na ocasião, a Assembleia Nacional francesa aprovou um projeto de lei que legaliza a morte medicamente assistida, com 305 votos a favor e 199 contra.

