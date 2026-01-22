Ouvir
​Presidenciais: Patriarca convoca eleitores a “decidir segundo a sua consciência”

22 jan, 2026 - 22:55 • Ana Catarina André

D. Rui Valério defende que, ao contrário de outros países em que bispos assumem posições políticas, cada eleitor deve decidir em consciência, após analisar programas e propostas dos candidatos.

D. Rui Valério convoca eleitores a "decidir segundo a sua consciência"

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, convoca os eleitores a “decidir segundo a sua consciência” na segunda volta das eleições presidenciais, marcada para 8 de fevereiro, entre António José Seguro e André Ventura.

D. Rui Valério defendeu esta quinta-feira que, ao contrário de outros países em que bispos assumem posições políticas, cada eleitor deve decidir após analisar programas e propostas dos candidatos.

“Nós aqui em Portugal temos uma outra tradição: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Aquilo que nós solicitamos e desafiamos e convocamos os cidadãos é que, mediante o acompanhamento e a análise que fazem da realidade dos programas e das propostas que são feitas, cada um tem que decidir segundo a sua consciência”.

Em declarações à Renascença, no final da missa da Solenidade de São Vicente, na Sé de Lisboa, o patriarca de Lisboa defende que a sociedade portuguesa está mobilizada para participar nas eleições presidenciais e lembrou que, no momento do voto, existe a pessoa e a sua consciência.

“Foi uma escolha dos portugueses. Somos um país de democracia solidificada, um país livre, em que cada cidadão que foi às urnas fez a sua escolha e nós temos apenas que constatar que foi um ato eleitoral celebrado e desenvolvimento na mais total e absoluta liberdade de cada um. Na cabine de voto, em última análise, existe a pessoa e a sua consciência e eu estou em crer que foi isso que presidiu à escolha de cada cidadão”, declarou.

"Tocar as feridas dos últimos não é apenas um gesto humanitário", diz patriarca de Lisboa

D. Rui Valério

"Tocar as feridas dos últimos não é apenas um gesto humanitário", diz patriarca de Lisboa

Na homilia da Solenidade de São Vicente, D. Rui Va(...)

