"Tocar as feridas dos últimos não é apenas um gesto humanitário", diz patriarca de Lisboa

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, lembrou que São Vicente, padroeiro do Patriarcado de Lisboa, “aceitou colocar-se nos pontos mais dramáticos da existência humana” e convoca hoje a “Igreja de Lisboa a fazer o mesmo”. “Esta Palavra incomoda. Desinstala-nos. Ridiculariza a acomodação e denuncia o tédio espiritual”, disse na homilia, na Sé de Lisboa, neste dia em que a Igreja celebra a Solenidade de São Vicente e o Diaconado Permanente.

Numa celebração em que estiveram, também, os bispos auxiliares do Patriarcado de Lisboa, padres e diáconos, D. Rui Valério recordou que os pobres são sacramentos da presença de Cristo e sublinhou que “tocar as feridas dos últimos, derramar nelas o óleo da ternura, resgatar vidas dos sepulcros da invisibilidade e da não-existência não é apenas um gesto humanitário”. “É fazer acontecer a Páscoa no tempo”, sublinhou, dizendo que isso significa “permitir que a Ressurreição se torne eficaz na história concreta”.

São Vicente “não levava soluções fáceis, mas a esperança”

De acordo com D. Rui Valério, São Vicente “ensina-nos que a verdadeira revolução – aquela que sonha justiça, paz e reconciliação – não se faz com armas forjadas pelas mãos dos homens, mas com o amor que se dá até ao fim”.