As eucaristias já podem ser celebradas com vinho de missa Madeira, produzido pela empresa Justino's, a partir da casta Tinta Negra, com as exigências previstas pelo Código de Direito Canónico.

Em declarações aos jornalistas, o bispo do Funchal, Nuno Brás, afirmou que, sendo a Madeira uma terra de vinhos, "não havia nenhuma razão" para não haver um Vinho Madeira destinado à celebração das missas.

O bispo falava no Seminário Diocesano do Funchal, onde foi apresentado esta sexta-feira o produto aos sacerdotes, no âmbito das Jornadas de Atualização do Clero.

O vinho já está disponível para ser comercializado e poderá ser exportado, "pelo menos para o continente", referiu.

Os sacerdotes que pretenderem podem passar a celebrar as eucaristias com o vinho de missa Madeira, que é "fruto da videira" e não contém produtos de tratamento.

Por seu turno, o representante da Justino's Juan Teixeira indicou que foram produzidas 600 garrafas, sublinhando que o vinho, produzido com uvas da casta Tinta Negra, poderá ser reproduzido.

"É um vinho de três anos, ou seja, é um vinho jovem. A nossa preocupação não era fazer um vinho muito complexo porque a finalidade é para utilizar o vinho num momento especial da Eucaristia", afirmou.

Atualmente, a maioria dos sacerdotes fazem a celebração com vinho missa do Porto. Este é o primeiro vinho produzido na Madeira para as eucaristias.