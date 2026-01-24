D. Rui Valério destaca Portugal como "nação de acolhimento" e de "portas abertas"

O Patriarca de Lisboa afirmou este sábado que Portugal é um "país de acolhimento e de portas abertas" e que a Sé Catedral é um "símbolo vivo" de Lisboa e do país.

Durante a apresentação do livro "Renascer da Sé Patriarcal de Lisboa", D. Rui Valério destacou a ligação entre cultura e fé, estado e sociedade, sublinhando a vocação de acolhimento da Sé Catedral.

"É um monumento à história, um monumento à grandeza de Portugal naquilo que, em Portugal, importa ser celebrado como grande. Desde logo, esta reciprocidade, esta comunhão, esta ligação entre cultura e fé, entre Igreja e Estado, entre Estado e sociedade civil", afirmou o Patriarca, sublinhando Portugal como uma "nação de acolhimento" e uma "nação de portas abertas".

"É uma nação que está muito empenhada em não fazer sentir a ninguém que provenha de outras geografias e outras proveniências que aqui é estrangeiro", concluiu D. Rui Valério, durante a apresentação do livro do arquiteto Adalberto Dias, onde é descrito todo o processo de intervenção e investigação histórica, decorrentes das obras de restauro da Sé de Lisboa.

Um dos promotores do lançamento do livro, o cónego Francisco Tito, destaca a importância histórica da intervenção arqueológica e arquitetónica.

"Esta é a Igreja da capital do país, das primeiras mandadas edificar por D. Afonso Henriques e que tem tido uma resiliência ao longo do tempo extraordinária, porque foi sobrevivendo a vários terremotos e estas obras não foram outra coisa, são também sobreviver a mais um terremoto. Graças a Deus, esta é uma obra grande, mas minuciosa", defende.

A iniciativa, que aconteceu no Claustro da Sé Patriarcal de Lisboa, foi promovida pelo Cabido da Sé Patriarcal de Lisboa, pelo Instituto do Património IP, pela Ferrovial e pela editora Caleidoscópio.