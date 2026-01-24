Leão XIV sobre os riscos da IA: O rosto e a voz são únicos, não resultam de algoritmos

“Proteger vozes e rostos humanos” é o tema da Mensagem do Papa para o LX Dia Mundial das Comunicações Sociais, publicada este sábado. O rosto e a voz são traços únicos e distintivos de cada pessoa, manifestam a sua identidade irrepetível e são o elemento constitutivo de cada encontro. Leão XIV recorda que “não somos uma espécie feita de algoritmos bioquímicos, definidos de antemão” e que “cada um de nós tem uma vocação insubstituível e inimitável que emerge da vida e se manifesta precisamente na comunicação com os outros”. O Papa sublinha que “se não nos protegermos, a tecnologia digital corre o risco de alterar radicalmente alguns dos pilares fundamentais da civilização humana, que por vezes tomamos como garantidos”. É que, ao simular vozes e rostos humanos, sabedoria e conhecimento, empatia e amizade, “os sistemas conhecidos como inteligência artificial não só interferem com os ecossistemas de informação, como invadem o nível mais profundo da comunicação, o das relações entre os seres humanos". Para Leão XIV, “o desafio não é tecnológico, mas antropológico”. E, para proteger os rostos e as vozes, é preciso aproveitar as oportunidades oferecidas pela tecnologia digital e pela inteligência artificial “com coragem, determinação e discernimento, sem esconder os pontos críticos, as obscuridades e os riscos”.

O risco de esconder o rosto e silenciar a voz A Mensagem alerta para diversos riscos, como o de renunciar ao processo criativo e entregar as nossas funções mentais e imaginação às máquinas. Leão XIV conclui que isso “significa enterrar os talentos que recebemos para crescermos como pessoas em relação a Deus e aos outros. Significa esconder o nosso rosto e silenciar a nossa voz.” E, sempre que substituímos as relações com os outros por relações com IAs treinadas para catalogar os nossos pensamentos, corremos o risco de construir um mundo de espelhos à nossa volta, onde tudo é feito "à nossa imagem e semelhança", permitindo que nos roubem a oportunidade de encontrar o outro, que é sempre diferente de nós, e com quem podemos e devemos aprender a interagir. “Sem abraçar a alteridade, não pode haver relação nem amizade”, frisa o Papa. Mais: o poder da simulação é tal que a IA pode até enganar-nos, fabricando "realidades" paralelas e apropriando-se dos nossos rostos e vozes: “Estamos imersos num mundo multi-dimensional, onde se torna cada vez mais difícil distinguir a realidade da ficção”.