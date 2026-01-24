Leão XIV sobre os riscos da IA: O rosto e a voz são únicos, não resultam de algoritmos

24 jan, 2026 - 12:49 • Aura Miguel
“Proteger vozes e rostos humanos” é o tema da Mensagem do Papa para o LX Dia Mundial das Comunicações Sociais, publicada este sábado.
O rosto e a voz são traços únicos e distintivos de cada pessoa, manifestam a sua identidade irrepetível e são o elemento constitutivo de cada encontro. Leão XIV recorda que “não somos uma espécie feita de algoritmos bioquímicos, definidos de antemão” e que “cada um de nós tem uma vocação insubstituível e inimitável que emerge da vida e se manifesta precisamente na comunicação com os outros”.
O Papa sublinha que “se não nos protegermos, a tecnologia digital corre o risco de alterar radicalmente alguns dos pilares fundamentais da civilização humana, que por vezes tomamos como garantidos”. É que, ao simular vozes e rostos humanos, sabedoria e conhecimento, empatia e amizade, “os sistemas conhecidos como inteligência artificial não só interferem com os ecossistemas de informação, como invadem o nível mais profundo da comunicação, o das relações entre os seres humanos".
Para Leão XIV, “o desafio não é tecnológico, mas antropológico”. E, para proteger os rostos e as vozes, é preciso aproveitar as oportunidades oferecidas pela tecnologia digital e pela inteligência artificial “com coragem, determinação e discernimento, sem esconder os pontos críticos, as obscuridades e os riscos”.
A Mensagem alerta para diversos riscos, como o de renunciar ao processo criativo e entregar as nossas funções mentais e imaginação às máquinas. Leão XIV conclui que isso “significa enterrar os talentos que recebemos para crescermos como pessoas em relação a Deus e aos outros. Significa esconder o nosso rosto e silenciar a nossa voz.”
E, sempre que substituímos as relações com os outros por relações com IAs treinadas para catalogar os nossos pensamentos, corremos o risco de construir um mundo de espelhos à nossa volta, onde tudo é feito "à nossa imagem e semelhança", permitindo que nos roubem a oportunidade de encontrar o outro, que é sempre diferente de nós, e com quem podemos e devemos aprender a interagir. “Sem abraçar a alteridade, não pode haver relação nem amizade”, frisa o Papa.
Mais: o poder da simulação é tal que a IA pode até enganar-nos, fabricando "realidades" paralelas e apropriando-se dos nossos rostos e vozes: “Estamos imersos num mundo multi-dimensional, onde se torna cada vez mais difícil distinguir a realidade da ficção”.
Face à crise do jornalismo e à falta de verificação e recolha das fontes, a desinformação causa uma crescente desconfiança, desânimo e insegurança.
“O desafio que temos pela frente não é o de travar a inovação digital, mas sim o de a orientar, o de estarmos conscientes da sua natureza ambivalente. Cabe a cada um de nós levantar a voz em defesa dos seres humanos, para que possamos realmente integrar estas ferramentas como aliadas”, defende o Papa, que propõe a consolidação de três pilares: responsabilidade, cooperação e educação.
“O conteúdo gerado ou manipulado por IA deve ser claramente identificado e diferenciado do conteúdo criado por pessoas. A autoria e a propriedade soberana do trabalho de jornalistas e outros criadores de conteúdos devem ser protegidas. A informação é um bem público. Um serviço público construtivo e significativo não se baseia na opacidade, mas na transparência das fontes, na inclusão das partes interessadas e num elevado padrão de qualidade”, defende o pontífice.
“Todos somos chamados a cooperar. Nenhum setor pode enfrentar sozinho o desafio de impulsionar a inovação digital e a governação da IA. Por isso, devem ser criados mecanismos de salvaguarda”. Nesta cooperação, todas as partes interessadas — da indústria tecnológica aos legisladores, das empresas criativas à academia, dos artistas aos jornalistas e educadores — devem estar envolvidas na construção e implementação de uma cidadania digital informada e responsável.
Sobre a educação, Leão XIV considera “cada vez mais urgente introduzir a literacia mediática, informacional e em inteligência artificial nos sistemas educativos a todos os níveis, uma prática que algumas instituições civis já estão a promover”.
O objetivo, como católicos, é “contribuir para garantir que as pessoas — especialmente os jovens — adquiram a capacidade de pensamento crítico e cresçam em liberdade espiritual. Esta literacia deve também ser integrada em iniciativas mais amplas de educação ao longo da vida, alcançando os idosos e os membros marginalizados da sociedade, que muitas vezes se sentem excluídos e impotentes perante as rápidas mudanças tecnológicas”, defende o Santo Padre.