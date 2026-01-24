"Situação muito critica". Cáritas Portuguesa ajuda afetados pelas cheias em Moçambique

“ A situação está realmente muito crítica e, para nós que somos pais irmão, é sempre uma preocupação . A Cáritas tem mantido uma relação com Moçambique no acompanhamento de vários programas e de várias iniciativas decorrente das suas fragilidades. A acrescer às suas fragilidades naturais vem agora esta situação gravíssima cheias e grandes dificuldades para o povo moçambicano que é para nós, naturalmente, um motivo de preocupação”, afirma.

Em declarações à Renascença , Rita Valadas diz que estamos perante “as inundações mais graves dos últimos 20 anos”. A responsável lembra que a Cáritas tem mantido uma relação muito próxima com Moçambique, que agora reforça face às cheias.

A Cáritas Portuguesa fala de uma "situação muito critica", em Moçambique, na sequência das cheias dos últimos dias. A instituição da Igreja Católica tem já em curso uma campanha de ajuda.

Rita Valadas apela à ajuda dos portugueses, relevando que a sua conta internacional está especialmente dedicada a Moçambique. “Nós temos a nossa conta internacional especialmente dedicada, neste momento a Moçambique e é de lá que nós vamos tirar o que for preciso para esta fase de primeira necessidade”, explica.

De acordo com Rita Valadas, todo o processo de ajuda da Cáritas Portuguesa será desenvolvido em articulação com a sua congénere moçambicana, porque a ideia “é ser consequentes com aquilo que eles nos identificarem como prioridades”. “Depois nessa altura vamos partilhar e dizer o que é que eles precisam. Por agora esta é ainda a fase de emergência.”

Apelo de emergência para apoiar 500 famílias

Rita Valadas afirma que depois da fase de emergência, a Cáritas Portuguesa ficará disponível para ajudar no que for necessário ao nível da reconstrução e cuidado das pessoas. Sublinha que “está em contacto permanente com a Cáritas Moçambicana para agir na fase de emergência e depois com tudo aquilo que for importante para reconstruir e cuidar das pessoas”.

Na sua página na internet, a Cáritas portuguesa revela que “mais de 500 famílias estão a ser abrangidas pelo apoio da Cáritas, sendo que este é um número que tenderá a aumentar”.

A instituição da Igreja Católica portuguesa adianta, por outro lado, que “todos aqueles que queiram colaborar e apoiar na resposta às famílias mais vulneráveis afetadas pelas cheias podem fazê-lo”, de duas formas. Através de transferência bancária: IBAN: PT 50 0033 0000 01090040150 12 (Conta Millennium BCP).

Ou recorrendo ao Multibanco, com a Entidade: 22 222, e a Referência: 222 222 222.

“Os donativos angariados serão aplicados pelo mecanismo de atuação para emergências da rede Cáritas. O Apelo de Emergência de Moçambique, de curto prazo, em preparação estima apoiar 500 famílias, em cinco dioceses, tendo por base um orçamento de 250 mil euros”, indica por fim a nota na página da Cáritas Portuguesa.