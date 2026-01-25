Ouvir
Papa lamenta as guerras por interesses que desrespeitam povos

25 jan, 2026 - 12:07 • Aura Miguel

Papa disse que o tempo é sempre favorável para evangelizar, mesmo em circunstâncias difíceis e alertou para “o risco de ficarmos paralisados pela indecisão ou prisioneiros de uma prudência excessiva, quando o Evangelho nos pede o risco da confiança”.

Leão XIV reiterou a sua preocupação pela actual situação na Ucr, que continua a ser alvo de ataques constantes, deixando populações inteiras expostas ao frio do inverno. “Sigo, com tristeza, o que esta acontecer; estou próximo e rezo pelos que sofrem”, disse este domingo, na Praça de São Pedro.

“O prolongar-se das hostilidades, com consequências cada vez mais graves para os civis, alarga a fratura entre os povos e afasta uma paz justa e duradoura. Exorto todos a intensificarem os seus esforços para pr fim a esta guerra”, acrescentou.

O Santo Padre também agradeceu às centenas de crianças que participaram na marcha pela paz, organizada pela Ação católica italiana. “Colocai-vos a ajudarem, a nós adultos, a olhar o mundo com uma perspetiva diferente, a da colaboração entre diferentes pessoas”, disse, pedindo a todos que sejam construtores de paz em casa, na escola, no desporto, em todo o lado.

“Nunca sejam violentos, nem com palavras, nem com gestos. Nunca. O mal só é vencido com o bem”, frisou

Aplaudido pelos mais novos, Leão XIV, alargou o pedido aos adultos: "Juntamente com estes meninos, rezemos pela paz na Ucrânia, no Médio Oriente e em todas as regiões onde, infelizmente, se combate por interesses que não os doss. A paz constrói-se respeitando os povos”, sublinhou.

Nas reflexões que fez antes de rezar o Angelus, o Papa disse que o tempo é sempre favorável para evangelizar, mesmo em circunstâncias difíceis e alertou para “o risco de ficarmos paralisados pela indecisão ou prisioneiros de uma prudência excessiva, quando o Evangelho nos pede o risco da confiança”.

E concluiu: “Deus trabalha todo o tempo e “qualquer momento é bom para o Senhor, mesmo se não nos sentimos preparados ou se a situação não parece ser a melhor”.

