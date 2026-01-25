Ouvir
Papa pede reforço da unidade dos cristãos, a pensar em 2033

25 jan, 2026 - 18:22 • Aura Miguel

De olhos postos nos 2000 anos da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, que se assinalam em 2033, Leão XIV pediu que se reforce o compromisso de “partilhar reciprocamente o que somos, o que fazemos e o que ensinamos”.

A+ / A-

As divisões entre os cristãos tornam mais opaca a luz de Cristo, disse Leão XIV, durante a tarde deste domingo, no encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos.

Acompanhado por representes de outras confissões cristãs, o Papa renovou o comum compromisso pela grande missão da unidade, reconhecendo, no entanto, que “as divisões entre nós, não impedindo certamente a luz de Cristo de brilhar, todavia, tornam mais opaco o rosto que a deve refletir no mundo”.

Ao dirigir-se aos vários representantes das igrejas cristãs não católicas, presentes na basílica de São Paulo fora de muros, Leão XIV recordou o “testemunho precioso e inesquecível da nossa unidade em Cristo”, vivido na celebração ecuménica dos 1700 anos do Concílio de Niceia, o ano passado, na cidade turca de Iznik, pedindo que todos continuem a manifestá-lo.

Leão XIV citou o Papa Francisco ao referir que o caminho sinodal da Igreja Católica «é e deve ser ecuménico, assim como o caminho ecuménico é sinodal» e confirmou que este deve ser um caminho para todos crescerem juntos “no conhecimento mútuo das respetivas estruturas e tradições sinodais”.

De olhos postos nos 2000 anos da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, que se assinalam em 2033, o pontífice pediu que se reforce o compromisso de “desenvolver ainda mais as práticas sinodais ecuménicas e a partilhar reciprocamente o que somos, o que fazemos e o que ensinamos”.

O Santo Padre deixou também um especial agradecimento às Igrejas da Arménia que, este ano preparam o material para a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. “Com profunda gratidão, pensamos no corajoso testemunho cristão do povo arménio ao longo da história: uma história em que o martírio foi uma marca constante”, recordou.

O Papa elogiou a forma como, “por meio de intrépidos anunciadores da Palavra, os povos da Europa Oriental e Ocidental acolheram a fé em Jesus Cristo” e pediu orações “para que as sementes do Evangelho continuem a produzir neste Continente frutos de unidade, justiça e santidade, também em benefício da paz entre os povos e as nações do mundo inteiro”.

