AIS pede apoio para seminaristas afetados pela pobreza, guerra e perseguição

A Fundação Ajuda a Igreja que Sofre (AIS) lançou um apelo ao apoio à formação de seminaristas em todo o mundo, em especial nos países onde a Igreja vive em maior pobreza ou onde os cristãos são alvo de perseguição. “Os padres de amanhã precisam de si hoje”, é o desafio solidário dirigido aos portugueses no início de 2026.

De acordo com a fundação pontifícia, mais de 10 mil seminaristas dependem atualmente exclusivamente da ajuda da AIS para poderem continuar a sua formação. “Apoiar um seminarista é investir no futuro da Igreja e levar Cristo às comunidades mais necessitadas”, afirma a diretora da AIS, Catarina Martins de Bettencourt, numa carta enviada aos benfeitores portugueses.

A responsável sublinha a urgência do apoio, sobretudo aos jovens que vivem em contextos de grande sofrimento. “São seminaristas que permanecem firmes e fiéis a Cristo em mais de 130 países”, destaca.

Entre os exemplos apontados pela fundação estão o Burquina Faso e a Ucrânia. Segundo Catarina Martins de Bettencourt, “destacamos a impressionante fé dos jovens seminaristas do Burquina Faso, que escolhem seguir Cristo mesmo quando isso pode custar a própria vida, e a esperança que nasce no meio da dor na Ucrânia, onde dezenas de jovens se preparam para ser pastores de um povo marcado pela guerra”.

Para ilustrar esta realidade, a AIS publicou um boletim com testemunhos de jovens seminaristas que continuam determinados a seguir o caminho do sacerdócio, apesar da violência, da perseguição e da pobreza extrema. Em países como o Burquina Faso, onde o terrorismo jihadista está ativo, ou na Ucrânia, em guerra há vários anos, estes jovens vivem muitas vezes sem recursos para custear a sua formação.

“Na sua maioria, aceitam o desafio de confiar plenamente em Deus. Amanhã, serão eles a celebrar a Eucaristia, a consolar os que sofrem e a levar luz a lugares onde a fé resiste com dificuldade”, sublinha a diretora da fundação.

O apoio da AIS concretiza-se através de bolsas de estudo, construção e manutenção de seminários, material de formação e apoio aos formadores, a par da oração diária dos benfeitores. Atualmente, um em cada 11 seminaristas em todo o mundo é apoiado diretamente pela fundação.

A campanha “Apoie um seminarista na sua formação” pretende reforçar este compromisso de solidariedade com a Igreja, num apelo que a AIS volta a dirigir aos portugueses: “Os padres de amanhã precisam de si hoje”.