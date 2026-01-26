Papa. “A verdade na caridade deve brilhar nos tribunais eclesiásticos”

"Os fiéis e toda a comunidade eclesial têm direito ao exercício adequado e oportuno das funções processuais, porque se trata de um processo que incide sobre as consciências e sobre as vidas”, disse o Santo Padre aos membros da Rota Romana por ocasião da inauguração do Ano Judicial.

Leão XIV, que também é canonista e chegou a exercer as funções de juiz, realçou que "o serviço da verdade na caridade deve resplandecer em todo o trabalho dos tribunais eclesiásticos”.

Trata-se de uma missão que "deve ser apreciada por toda a comunidade eclesial e especialmente pelos fiéis envolvidos: por aqueles que procuram o julgamento sobre a sua união matrimonial, por aqueles que são acusados de cometer um crime canónico, por aqueles que se consideram vítimas de uma grave injustiça, por aqueles que reivindicam um direito”, afirmou.

O Papa apelou a uma rigorosa ‘deontologia’ de todos os operadores da justiça, incluindo advogados, promotores de justiça e defensores do vínculo, rejeitando abordagens meramente burocráticas ou a defesa de interesses que ultrapassem o que é justo ‘em consciência’.

Leão XIV acrescentou que os processos canónicos "devem inspirar a confiança que advém da seriedade profissional, do trabalho intenso e dedicado, da dedicação convicta àquilo que pode e deve ser percebido como uma verdadeira vocação profissional.”

Sobre o processo mais breve de nulidade matrimonial perante o Bispo diocesano, introduzido pelo Papa Francisco, Leão XIV pediu “muita atenção” na avaliação dos motivos, para não dispensar o rigor necessário. “Será o próprio processo, devidamente implementado, que confirmará a existência da nulidade ou determinará a necessidade de recorrer ao processo ordinário”, frisou.

A Rota Romana é o tribunal ordinário da Santa Sé, constituído pelo Papa para julgar processos de apelo.