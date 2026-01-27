Grupo Vita alerta para "falsa sensação de segurança" e quer continuar em funcionamento

São 15h00 e a coordenadora do Grupo Vita, Rute Agulhas, está sentada no auditório do Seminário de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, para apresentar, em conferência de imprensa, o quarto relatório de atividades da entidade que conta já com mais mais de dois anos e meio de funcionamento.

Percorrendo os números divulgados este mês pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), há, para já, 84 pedidos de compensação financeira validados e a aguardar resposta definitiva da Igreja. São na maioria homens, solteiros, com 55 anos de idade média. A maior parte dos abusos terá acontecido nos anos 60, 70 e 80.

Estes abusos até podem ter ocorrido há mais de 60 anos e até pode estar em curso a finalização dos processos que permitem às vítimas receber da Igreja uma compensação pelo sucedido, mas Rute Agulhas deixa novos alertas, denunciando práticas que ainda acontecem - e não apenas no meio católico.

A líder do grupo, criado pela CEP com a responsabilidade de reunir denúncias de violência sexual no âmbito eclesial, entende que há uma "ideia que é completamente errada de que os abusos pertencem ao passado". No pensamento de muitos, explica a coordenadora, pode estar a ideia, errónea, de que "as pessoas que foram vítimas já falaram, já se identificaram, agora vão ser compensadas, têm já o seu apoio psicológico ou psiquiátrico e o problema está resolvido".

"É uma falsa crença. Sabemos que os abusos continuam na Igreja, nas escola, na família, no mundo digital, infelizmente em todo o lado onde as crianças estão. E esta crença de que pertencem ao passado faz-nos criar uma sensação de falsa segurança", denuncia.

Dado o quadro, o Grupo VITA propõe à Igreja Católica continuar em funções depois de maio. O grupo foi criado em 2023 com objetivos a três anos, mas a coordenadora Rute Agulhas entende que as estruturas eclesiais ainda não estão totalmente preparadas para deixarem de ter um entidade autónoma a receber denúncias de violência sexual.