Em Destaque
ABUSOS NA IGREJA

Grupo Vita alerta para "falsa sensação de segurança" e quer continuar em funcionamento

27 jan, 2026 - 20:11 • João Maldonado

Grupo liderado por Rute Agulhas propõe à Igreja continuar a trabalhar além dos três anos de atividade. "Continua a ser necessário a existência de um grupo mais externo, mais independente", explica a coordenadora. Em resposta, Conferência Episcopal Portuguesa diz que vai decidir em abril.

São 15h00 e a coordenadora do Grupo Vita, Rute Agulhas, está sentada no auditório do Seminário de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, para apresentar, em conferência de imprensa, o quarto relatório de atividades da entidade que conta já com mais mais de dois anos e meio de funcionamento.

Percorrendo os números divulgados este mês pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), há, para já, 84 pedidos de compensação financeira validados e a aguardar resposta definitiva da Igreja. São na maioria homens, solteiros, com 55 anos de idade média. A maior parte dos abusos terá acontecido nos anos 60, 70 e 80.

Estes abusos até podem ter ocorrido há mais de 60 anos e até pode estar em curso a finalização dos processos que permitem às vítimas receber da Igreja uma compensação pelo sucedido, mas Rute Agulhas deixa novos alertas, denunciando práticas que ainda acontecem - e não apenas no meio católico.

A líder do grupo, criado pela CEP com a responsabilidade de reunir denúncias de violência sexual no âmbito eclesial, entende que há uma "ideia que é completamente errada de que os abusos pertencem ao passado". No pensamento de muitos, explica a coordenadora, pode estar a ideia, errónea, de que "as pessoas que foram vítimas já falaram, já se identificaram, agora vão ser compensadas, têm já o seu apoio psicológico ou psiquiátrico e o problema está resolvido".

"É uma falsa crença. Sabemos que os abusos continuam na Igreja, nas escola, na família, no mundo digital, infelizmente em todo o lado onde as crianças estão. E esta crença de que pertencem ao passado faz-nos criar uma sensação de falsa segurança", denuncia.

Dado o quadro, o Grupo VITA propõe à Igreja Católica continuar em funções depois de maio. O grupo foi criado em 2023 com objetivos a três anos, mas a coordenadora Rute Agulhas entende que as estruturas eclesiais ainda não estão totalmente preparadas para deixarem de ter um entidade autónoma a receber denúncias de violência sexual.

RELATÓRIO GRUPO VITA

Ausência de estruturas uniformizadas nas dioceses,(...)

"Estamos disponíveis para continuar processo se a CEP e a CIRP [Conferência dos Institutos Religiosos em Portugal] assim entenderem, mas sentimos que neste momento ainda continua a ser necessário a existência de um grupo mais externo, mais independente, que garanta que as vítimas e sobreviventes continuam a sentir que há aqui esta porta de entrada." Esta porta de entrada de que fala Rute Agulhas será na maioria dos casos o Grupo VITA, ainda que a coordenadora admita a existência de denúncias que chegam já às comissões diocesanas.

Questionada pela Renascença, admite mesmo a existência de "algumas reuniões" com a Conferência Episcopal Portuguesa para falar sobre a possível continuidade de funcionamento da entidade.

Contudo, sendo para permanecer no cargo, haverá condições pré-definidas que exigem mudanças. "Imagino que a continuar teria que ser - um dos pontos que acho que posso já salientar - trabalhando de forma mais próxima e mais articulada com as comissões diocesanas e com os serviços de proteção e cuidado que algumas congregações já têm, outras não têm e, por isso, teríamos de ajudar a criar."

Bispos vão analisar pedido do Grupo Vita

Em reação a estas palavras, a CEP emitiu entretanto uma declaração onde explica que "as propostas hoje apresentadas para a continuidade do Grupo VITA serão analisadas pela Conferência Episcopal Portuguesa no decurso da próxima Assembleia Plenária que se realiza de 13 a 16 de abril".
É também realçado que o "compromisso e determinação em continuar a cuidar de uma Igreja onde não há lugar a qualquer tipo de abusos, num caminho que queremos percorrer juntos, em diálogo com as vítimas e sobreviventes, com todos os que na Igreja em Portugal combatem este flagelo, bem como com os demais agentes pastorais, fiéis e a sociedade em geral".
Com as vítimas no "centro de atuação", a Conferência Episcopal reitera também que a Comissão de Fixação está a trabalhar "para, tão breve, quanto possível, apresentar à CEP as propostas dos valores de compensação financeira a atribuir".
