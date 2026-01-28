Ouvir
​Leão XIV pede vigilância: “Que o horror do genocídio nunca mais volte”

28 jan, 2026 - 10:03 • Aura Miguel

Na saudação que dirigiu aos peregrinos de língua portuguesa, o Papa quis manifestar a sua proximidade às populações de Moçambique afetadas por cheias.

A+ / A-

O Papa Leão XIV renovou esta quarta-feira o seu apelo para que nunca mais se repita o horror do genocídio.

Ao recordar o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, “ocasião anual de dolorosa recordação”, que se assinalou na terça-feira, Leão XIV pediu a Deus “a dádiva de um mundo livre de anti-semitismo e livre de preconceitos, opressões e perseguições contra qualquer ser humano”.

O Sumo Pontífice pediu ainda à comunidade das nações “que se mantenha sempre vigilante, para que o horror do genocídio nunca mais volte a atingir qualquer povo e para que se construa uma sociedade fundada no respeito mútuo e no bem comum.”

No final da Audiência Geral, Leão XIV quis também manifestar a sua proximidade às populações de Moçambique afetadas por cheias. Na saudação que dirigiu aos peregrinos de língua portuguesa, o Papa afirmou: “O meu pensamento dirige-se sobretudo ao querido povo de Moçambique, atingido por inundações devastadoras. Ao rezar pelas vítimas, manifesto a minha proximidade aos desalojados e a todos aqueles que lhes oferecem ajuda. Que o Senhor vos ajude e abençoe!”

Nesta quarta-feira, o Santo Padre prosseguiu a catequese sobre a Constituição Dei Verbum do Concílio Vaticano II, centrando-se na relação entre Sagrada Escritura e Tradição.

“A Palavra de Deus, ao contrário do que possamos pensar, não é algo estático, mas uma realidade viva que cresce na Tradição: como ensinavam os Padres da Igreja, mais do que em objetos materiais, «a Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja». Possamos nós transmiti-la integralmente tal como nos foi confiada”, disse.

Neste dia em que a Igreja celebra a memória de São Tomás de Aquino, Leão XIV pediu a este Doutor da Igreja “que nos guie na compreensão das Escrituras, que ele comentou com tanta sabedoria, para que possamos compreender o quanto Deus nos ama e deseja a nossa salvação”.

