Nas questões delicadas sobre a fé, Leão XIV pede justiça, verdade e caridade

“A transmissão da fé é a grande urgência do nosso tempo”, sublinhou o Papa aos membros do Dicastério para a Doutrina da Fé, reunidos em plenário.

Preocupado com a rutura na transmissão geracional da fé cristã entre o povo católico, nas últimas décadas, sobretudo nos países da velha cristandade, Leão XIV lamentou o aumento do número “daqueles que já não percepcionam o Evangelho como um recurso fundamental para a sua existência, sobretudo entre as gerações mais jovens”.

E acrescentou que, o facto de haver muitos jovens que vivem sem qualquer referência a Deus e à Igreja, “embora isso nos cause dor, a nós, fiéis, deve também levar-nos a redescobrir a «doce e reconfortante alegria de evangelizar», que está no próprio coração da vida e da missão da Esposa de Cristo”.

Leão XIV reiterou que a Igreja é missionária, por isso, não deve olhar apenas para si mesma, mas para os outros. Ou seja, deve proclamar o Evangelho, “sobretudo pelo poder da atração, como reiteraram repetidamente os meus predecessores Bento XVI e Francisco.”

A tarefa do Dicastério é oferecer esclarecimentos sobre a doutrina da Igreja, através da orientação pastoral e teológica sobre questões muitas vezes bastante delicadas, “sobretudo em relação aos muitos novos fenómenos que surgem no panorama histórico” e também “fornecer uma orientação valiosa aos bispos para o exercício do seu ministério pastoral, bem como aos teólogos no seu serviço de estudo e evangelização”, frisou o pontífice.

Igualmente importante é “acolher e acompanhar, com toda a benevolência e discernimento”, os Bispos e Superiores Gerais chamados a tratar dos casos de crimes reservados ao Dicastério.

“Esta é uma área de ministério muito delicada, na qual é essencial assegurar que as exigências da justiça, da verdade e da caridade sejam sempre honradas e respeitadas”, concluiu Leão XIV.