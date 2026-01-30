Bispo de Portalegre e Castelo Branco manifesta proximidade com vítimas de “tempestade brutal”

Numa mensagem publicada no site da diocese, o bispo de Portalegre - Castelo Branco, D. Pedro Fernandes expressa “a mais viva dor, consternação e solidariedade para com todos os que sofreram, direta ou indiretamente, com a passagem desta tempestade brutal, que atrás de si deixou um aterrador rastro de destruição e morte”.

“Dirijo-me de modo especial a todos os que moram dentro do território da Diocese de Portalegre- Castelo Branco, tendo igualmente presentes todas as outras pessoas, das demais regiões do país afetadas”, refere.



O bispo assume que “diante deste terrível quadro de calamidade e sofrimento”, é importante “manifestar a nossa proximidade, como cidadãos e como cristãos”.

“Quero dizer a todos, especialmente aos familiares e amigos das vítimas mortais, como também a todos os que sofreram danos materiais que lhes trazem tanto prejuízo e sofrimento, que me sinto próximo, unido à sua aflição e em muita comunhão de orações”, reforça.

D. Pedro Fernandes saúda “toda a solidariedade que se tem desencadeado, dentro e fora da diocese, para socorrer e apoiar as vítimas”, e manifesta a sua “solidariedade com todas as forças vivas, públicas, privadas e também da Igreja Católica, que têm multiplicado esforços para estar junto das pessoas e minorar o seu sofrimento”.

O bispo promete continuar “a acompanhar de perto esta situação que faz sofrer a todos e desafia todos à solidariedade”. “Que a ajuda de Deus não falte àqueles que perderam tanto e acolha no seu seio de Pai aqueles que perderam a vida nesta hora de desgraça e sofrimento”, conclui.