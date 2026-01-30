D. Américo Aguiar. Capelão da Liga dos Bombeiros visita municípios de Leiria e Ourém

30 jan, 2026 - 10:35 • Ecclesia
O capelão nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses, o cardeal D. Américo Aguiar, visitou os municípios de Leiria e Ourém, onde encontrar-se com os respetivos Bombeiros Voluntários, na sequência das recentes intempéries que afetaram diversas regiões do país.
“Esta visita constituiu um momento de profunda escuta, proximidade e reconhecimento para com todos quantos se encontram na linha da frente da resposta às populações afetadas. Escutei testemunhos marcados pela exigência, pelo cansaço e, ao mesmo tempo, por um notável espírito de missão e solidariedade, que muito honra as comunidades que servem”, escreve D. Américo Aguiar, na mensagem partilhada, esta quinta-feira, dia 29 de janeiro, nas redes sociais.
A passagem da depressão Kristin pelo território português, esta quarta-feira, dia 28 de janeiro, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos seis mortos, vários feridos e desalojados.
“Neste momento, o meu pensamento e a minha oração dirigem-se de modo muito especial a todos aqueles que, nas próximas horas e dias, se encontrarão privados de meios e bens essenciais, enfrentando incerteza, fragilidade e sofrimento. Que não lhes falte o apoio concreto das instituições, a proximidade das comunidades e a esperança que nasce da solidariedade humana.”
O capelão nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses visitou os municípios de Leiria e Ourém, na sequência das recentes intempéries que afetaram diversas regiões do país, onde encontrou-se com os respetivos Bombeiros Voluntários, e expressa “sentida gratidão não apenas aos Bombeiros”.
“Mas também a todos os agentes da Proteção Civil, aos autarcas e trabalhadores dos municípios, às forças de segurança e aos numerosos cidadãos voluntários que, de forma generosa e discreta, têm contribuído para apoiar as populações, minimizar danos e restaurar condições de segurança e normalidade”, acrescentou o também bispo de Setúbal.
D. Américo Aguiar dirige igualmente “uma palavra de reconhecimento institucional” a todas as pessoas que, em diferentes níveis de responsabilidade, “têm promovido uma resposta articulada, diligente e eficaz”, demonstrando que “o cuidado do bem comum se constrói através da cooperação e da entrega solidária”.
O capelão nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses permanece “unido a todos em oração, pedindo a Deus que conceda proteção, coragem e serenidade a quantos continuam empenhados nesta missão de cuidado e socorro”.
O Governo português decretou a situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela ‘Kristin’, 60 municípios abrangidos, “entre as zero horas de dia 28 até 1 de fevereiro às 23h59”, após reunião do Conselho de Ministros, esta quinta-feira na residência oficial do primeiro-ministro.
Os distritos mais afetados foram Leiria, por onde a depressão Kristin entrou no território continental, Coimbra, Santarém e Lisboa, mas também Setúbal sofreu consequências do mau tempo provocado pela tempestade.
O bispo de Setúbal já tinha manifestado a sua solidariedade com as comunidades atingidas pela depressão Kristin, esta quarta-feira, numa mensagem divulgada nas redes sociais, onde agradeceu às equipas de socorro no terreno.