D. Américo Aguiar. Capelão da Liga dos Bombeiros visita municípios de Leiria e Ourém

O capelão nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses, o cardeal D. Américo Aguiar, visitou os municípios de Leiria e Ourém, onde encontrar-se com os respetivos Bombeiros Voluntários, na sequência das recentes intempéries que afetaram diversas regiões do país.

“Esta visita constituiu um momento de profunda escuta, proximidade e reconhecimento para com todos quantos se encontram na linha da frente da resposta às populações afetadas. Escutei testemunhos marcados pela exigência, pelo cansaço e, ao mesmo tempo, por um notável espírito de missão e solidariedade, que muito honra as comunidades que servem”, escreve D. Américo Aguiar, na mensagem partilhada, esta quinta-feira, dia 29 de janeiro, nas redes sociais.

A passagem da depressão Kristin pelo território português, esta quarta-feira, dia 28 de janeiro, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos seis mortos, vários feridos e desalojados.

“Neste momento, o meu pensamento e a minha oração dirigem-se de modo muito especial a todos aqueles que, nas próximas horas e dias, se encontrarão privados de meios e bens essenciais, enfrentando incerteza, fragilidade e sofrimento. Que não lhes falte o apoio concreto das instituições, a proximidade das comunidades e a esperança que nasce da solidariedade humana.”

