Maia Capital Europeia Voluntariado

Em situações de catástrofe, "muitas vezes os voluntários perturbam"

30 jan, 2026 - 07:15 • Henrique Cunha

No dia em que a cidade da Maia se assume como Capital Europeia do Voluntariado, o presidente da Confederação do Voluntariado, Eugénio da Fonseca, alerta para a necessidade de formação nas situações de emergência e diz ser preciso atrair mais jovens a desenvolver esta atividade.

Numa altura em que Portugal ainda vive as consequência do mau tempo, o presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV) diz à Renascença que, em situações de catástrofe, "muitas vezes os voluntários perturbam".

Para além do alerta, Eugénio da Fonseca adianta que está a tentar "contactar a Proteção Civil para estabelecer procedimentos" que enquadrem a sua ação no terreno.

O presidente da CPV refere à Renascença que, por vezes, quando há situações de emergência, os voluntários acabam por perturbar o trabalho dos profissionais.

“Muitas vezes esses voluntários vão com a melhor das boas intenções, mas totalmente desenquadrados das ações no terreno e muitas vezes não ajudam. Só perturbam o funcionamento das ações em curso”, sublinha .

Maia Capital Europeia do Voluntariado

E no dia em que a cidade da Maia se torna a Capital Europeia do Voluntariado, Eugénio da Fonseca lembra, que Portugal ainda não recuperou da descida do número de voluntários, na sequência da pandemia; estando, por isso na cauda da Europa no que diz respeito a números.

De acordo com o responsável, em Portugal “haverá um milhão e meio de voluntários”, um número que “fica aquém das reais necessidades do país”.

Eugénio da Fonseca diz que os "jovens têm muita dificuldade em comprometerem-se com uma instituição" e revela que já sugeriu à ministra da Juventude "a criação de programas em que os jovens possam realizar voluntariado".

Por fim, Eugénio da Fonseca insiste na necessidade de a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) fiscalizar as alegadas situações em que voluntários substituem trabalhadores. O responsável assume tratar-se de “um problema residual”, mas ainda assim afirma que “estamos perante um abuso de confiança dos dirigentes das instituições, e perante uma injustiça”.

“Quem faz isso é crime. E quem tem de fiscalizar isso é a ACT”, insiste Eugénio da Fonseca.

Esta sexta-feira, a cidade da Maia torna-se a Capital Europeia do Voluntariado, sucedendo à cidade belga de Mechelen.

