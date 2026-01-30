Ouvir
Tempestade

Papa envia mensagem às vítimas da depressão Kristin

30 jan, 2026 - 18:54 • Ana Catarina André

Leão XIV lamenta a perda de vidas humanas. O Papa diz sentir "muito de perto a situação dos feridos, dos desalojados e de quem ficou seriamente afetado pelos enormes estragos da tempestade”.

O Papa Leão XIV manifesta “pesar pelas pessoas que perderam a vida”, na sequência da depressão Kristin e une-se “espiritualmente à dor dos respetivos familiares”.

Numa mensagem dirigida a D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal (CEP) e bispo de Leiria-Fátima, o Papa, “ao saber das graves consequências” da tempestade “que deixou um cenário particularmente devastador no centro do País”, sublinha sentir “muito de perto a situação dos feridos, dos desalojados e de quem ficou seriamente afetado pelos enormes estragos dessa tempestade”.

“Sua Santidade reza pelas autoridades nacionais e locais, bem como pelas instituições civis, militares e religiosas que se unem para os socorrer”, lê-se na missiva enviada pelo Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano.

Na mesma mensagem, Leão XIV reconhece, ainda, “o empenho das organizações eclesiais" e "a espontânea entreajuda de cada cidadão” perante a tempestade, e concede-lhes a bênção apostólica, suplicando “de Deus para todos o bálsamo da solidariedade e a luz da esperança cristã”.

A passagem da tempestade Kristin por Portugal continental provocou cinco mortos e danos materiais avultados. A região Centro foi a mais atingida.

Nesta altura, 266 mil clientes ainda estão sem abastecimento de energia elétrica.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera admite que foi a maior tempestade de que há registo em Portugal continental.

