Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 31 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Bispo de Coimbra diz que Igreja está disponível para apoiar os mais vulneráveis

31 jan, 2026 - 17:00 • Lusa

Bispo de Coimbra manifesta solidariedade e garante apoio da Igreja às vítimas da tempestade Kristin. Apela à oração e à caridade num momento que classifica de dramático.

A+ / A-

O bispo da Diocese de Coimbra disponibilizou este sábado ajuda da Igreja aos que estão em situação de maior vulnerabilidade por causa da tempestade Kristin e deixou uma palavra de conforto e consolação aos que estão a sofrer.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Da parte da Igreja estamos disponíveis para abraçar a todos e para dar o auxílio necessário àqueles que estão em maiores situações de vulnerabilidade", referiu Virgílio Antunes.

Na sua mensagem, a propósito dos danos causados pela depressão Kristin, o bispo de Coimbra considerou que a situação vivida é dramática para as pessoas que foram atingidas nas suas casas, carros e bens, estando privadas de eletricidade, água e comunicações.

Virgílio Antunes pediu "a todos que estejam atentos às necessidades do seu próximo" e que "o espírito de caridade que sempre nos deve marcar em todas as situações esteja mais presente ainda nestes momentos trágicos que a sociedade portuguesa está a viver".

"Em prática na nossa vida, estejamos ainda dispostos a rezar uns pelos outros, para que a ninguém falte a esperança para refazer tudo aquilo que perderam, para encontrar os meios adequados para dar continuidade ao seu projeto de vida", solicitou.

Na sua mensagem, pediu ainda a Deus para abençoar todos os trabalhos que estão a ser realizados, quer por instituições públicas e privadas, como pela própria Igreja, bem como "todos aqueles que têm no coração as necessidades do seu próximo".

"Assim, juntos, é mais fácil ultrapassarmos as dificuldades que agora estamos a sentir", concluiu.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, além de vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira e as 23:59 do dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 31 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias