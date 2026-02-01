Marcelo vai “meter o Rossio na Betesga” e convidar o Papa a vir a Portugal

01 fev, 2026 - 21:15 • João Maldonado
Marcelo não hesita. “Sim, claro”. A uma semana de conhecer quem lhe sucederá como Chefe de Estado, o Presidente português vai convidar o líder da Igreja Católica para uma viagem a Portugal em 2027.
“São 110 anos de Fátima e, portanto, há uma boa razão para incluir no programa de visitas Fátima”. Com todas as letras – e em resposta à Renascença - é a proposta que em tempo finalíssimo de mandato o Presidente da República levará até à primeira e última audiência que terá, ainda no exercício do cargo, com Leão XIV.
Não obstante, antes do convite para Fátima, Marcelo traz na agenda a “calamidade”, descreve, que Portugal atravessa depois da passagem da Tempestade Kristin. Será o primeiro tópico que quer abordar neste encontro. “Uma coisa é ver longe ou ver pela televisão outra coisa é explicar-lhe o que foi”, diz aos jornalistas presentes à porta do Hotel d’Inghilterra, em Roma, aquando da sua chegada a terras italianas.
“Sua Santidade teve um gesto espetacular que foi uma carta dirigida aos portugueses há dois dias, estava muito, muito preocupado, e não esperou sequer pelo momento que seria o da audiência. Nem foi uma carta delegada no Cardeal Parolin, foi mesmo uma iniciativa dele”, recorda o Presidente português (já este domingo houve nova referência feita por Leão XIV, durante o Angelus, ao que se vai passando na região lusa). Marcelo fala num “carinho muito particular que é tocante”, “por parte de alguém que não tem uma relação antiga, tradicional com Portugal”.
Como terceiro ponto, e obrigando o Chefe de Estado português a “meter o Rossio na Betesga” pelos limitados minutos que terá com o Papa para tão diversas temáticas, Marcelo quer ainda falar sobre “o mundo” e sobre as posições que a Igreja tem tomado nos diferentes quadrantes mundiais, nomeadamente nos países de língua oficial portuguesa, como Moçambique ou Guiné-Bissau. “A Igreja é tradicionalmente um protagonista fundamental na defesa das Nações Unidas, na defesa do diálogo, na construção da paz, na criação do multilateralismo, na balança de poderes no mundo”, sublinha.
Marcelo Rebelo de Sousa elogiou as medidas do Gove(...)
Marcelo Rebelo de Sousa vem a Roma cumprir a penúltima viagem oficial enquanto Presidente da República. Irá ainda a Espanha, numa dupla deslocação que foi adiada por motivos de saúde – sendo que era para ter acontecido já em dezembro, ainda longe da campanha eleitoral. Marcelo volta assim ao Vaticano: o primeiro país que visitou quando tomou posse há 10 anos cumpridos em março.
“Quando iniciei o meu mandato comecei pelo Vaticano, porque devemos a independência de Portugal a um gesto do Papa, se não estávamos muito mais tempo dependentes do Reino de Leão, antepassado de Espanha.” Foi também o micro-Estado que escolheu para visitar no fecho do primeiro mandato e logo no início do segundo.
Em tais deslocações, juntando-se as duas idas ainda do Papa Francisco a Portugal, diz que ficou semeado “um relacionamento muito especial, muito próximo com o Papa, que não era ‘fatimista’ e que me disse em primeira mão que ia a Fátima, mas para não dizer, que não ia a outros sítios”. No ano seguinte, em 2017, Jorge Bergoglio decidiria mesmo deslocar-se à Cova de Iria para as celebrações dos 100 anos das aparições aos pastorinhos. Irá a história repetir-se? 2027 – ou a conversa de amanhã - o dirá.
Este domingo, depois destas declarações, Marcelo deslocou-se ao Palácio do Quirinal, para jantar com o Presidente de Itália, Sergio Mattarella. Esta segunda-feira, às 9h25 de Lisboa, visitará o túmulo do Papa Francisco, na Basílica de Santa Maria Maior. Apenas depois acontece o principal momento desta viagem: a audiência com o Papa Leão XIV. Às 10h15 portuguesas, o Presidente da República chegará à Cidade do Vaticano, onde, além ainda de uma troca de presentes, terá também um encontro com o Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin.