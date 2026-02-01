Marcelo vai “meter o Rossio na Betesga” e convidar o Papa a vir a Portugal

Marcelo não hesita. “Sim, claro”. A uma semana de conhecer quem lhe sucederá como Chefe de Estado, o Presidente português vai convidar o líder da Igreja Católica para uma viagem a Portugal em 2027.

“São 110 anos de Fátima e, portanto, há uma boa razão para incluir no programa de visitas Fátima”. Com todas as letras – e em resposta à Renascença - é a proposta que em tempo finalíssimo de mandato o Presidente da República levará até à primeira e última audiência que terá, ainda no exercício do cargo, com Leão XIV.

Não obstante, antes do convite para Fátima, Marcelo traz na agenda a “calamidade”, descreve, que Portugal atravessa depois da passagem da Tempestade Kristin. Será o primeiro tópico que quer abordar neste encontro. “Uma coisa é ver longe ou ver pela televisão outra coisa é explicar-lhe o que foi”, diz aos jornalistas presentes à porta do Hotel d’Inghilterra, em Roma, aquando da sua chegada a terras italianas.

“Sua Santidade teve um gesto espetacular que foi uma carta dirigida aos portugueses há dois dias, estava muito, muito preocupado, e não esperou sequer pelo momento que seria o da audiência. Nem foi uma carta delegada no Cardeal Parolin, foi mesmo uma iniciativa dele”, recorda o Presidente português (já este domingo houve nova referência feita por Leão XIV, durante o Angelus, ao que se vai passando na região lusa). Marcelo fala num “carinho muito particular que é tocante”, “por parte de alguém que não tem uma relação antiga, tradicional com Portugal”.

Como terceiro ponto, e obrigando o Chefe de Estado português a “meter o Rossio na Betesga” pelos limitados minutos que terá com o Papa para tão diversas temáticas, Marcelo quer ainda falar sobre “o mundo” e sobre as posições que a Igreja tem tomado nos diferentes quadrantes mundiais, nomeadamente nos países de língua oficial portuguesa, como Moçambique ou Guiné-Bissau. “A Igreja é tradicionalmente um protagonista fundamental na defesa das Nações Unidas, na defesa do diálogo, na construção da paz, na criação do multilateralismo, na balança de poderes no mundo”, sublinha.