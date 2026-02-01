Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 01 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Vaticano

Papa lembra vítimas do mau tempo em Portugal e Moçambique

01 fev, 2026 - 11:56 • Agência Ecclesia

Leão XIV tinha enviado na última sexta-feira uma mensagem de solidariedade às populações afetadas pela passagem da tempestade Kristin, divulgada pela Conferência Episcopal Portuguesa.

A+ / A-

O Papa recordou este domingo, no Vaticano, as vítimas do mau tempo em Portugal e Moçambique, bem como as do sul da Itália.

“Rezemos pelos falecidos e por todos aqueles que sofrem devido às tempestades que nos últimos dias atingiram Portugal e o sul de Itália. E não nos esqueçamos das populações de Moçambique, duramente atingidas pelas inundações”, disse, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação do Angelus.

Leão XIV tinha enviado na última sexta-feira uma mensagem de solidariedade às populações afetadas pela passagem da tempestade Kristin, divulgada pela Conferência Episcopal Portuguesa.

Perante milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, o Papa evocou as “numerosas vítimas do deslizamento de terra” numa mina do Kivu do Norte, na República Democrática do Congo.

“Que o Senhor sustente aquele povo que tanto sofre”, rezou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 01 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias