Papa lembra vítimas do mau tempo em Portugal e Moçambique

O Papa recordou este domingo, no Vaticano, as vítimas do mau tempo em Portugal e Moçambique, bem como as do sul da Itália.

“Rezemos pelos falecidos e por todos aqueles que sofrem devido às tempestades que nos últimos dias atingiram Portugal e o sul de Itália. E não nos esqueçamos das populações de Moçambique, duramente atingidas pelas inundações”, disse, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação do Angelus.

Leão XIV tinha enviado na última sexta-feira uma mensagem de solidariedade às populações afetadas pela passagem da tempestade Kristin, divulgada pela Conferência Episcopal Portuguesa.

Perante milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, o Papa evocou as “numerosas vítimas do deslizamento de terra” numa mina do Kivu do Norte, na República Democrática do Congo.

“Que o Senhor sustente aquele povo que tanto sofre”, rezou.