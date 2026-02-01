Sem contacto com a aldeia natal, Patriarca de Lisboa elogia resiliência de Ourém

Sem contacto com a sua aldeia natal em Ourém há cinco dias, o patriarca de Lisboa pediu este domingo apoio aos concelhos atingidos pela depressão Kristin e elogiou a resiliência dos conterrâneos, também vítimas recorrentes dos incêndios.

"O concelho, neste momento, ainda tem uma larga percentagem do território que não tem eletricidade e, portanto, também não tem comunicações", explicou à Lusa Rui Valério, salientando que consegue falar com familiares da sua terra natal, a Urqueira, "quando eles se deslocam, por exemplo, a Ourém ou a Fátima".

A Urqueira é uma das muitas aldeias do concelho de Ourém que não têm comunicações nem eletricidade e as autoridades estimam que a reposição demore duas semanas, tal como noutros locais ainda mais dispersos.

"Eles vão-me mantendo informado sobre o presente e sobre as ansiedades, e a testemunhar o panorama devastador que assolou aquela região", um território que "ainda mal estava refeito das tragédias dos incêndios dos últimos anos que, verão após verão, têm batido à porta".

Estes problemas recorrentes promovem "o caráter da resiliência e de resistência da população oureense, mas por outro lado, também começa a criar algum sentimento de algumas interrogações, nomeadamente no que diz respeito às prevenções que são que são necessárias e que são indispensáveis", avisou o patriarca de Lisboa.

Para essa resiliência, explicou o patriarca, contribui a "fé em Deus e a certeza do auxílio e da proteção da nossa Senhora de Fátima é inquebrantável, inabalável e imbatível", afirmou o prelado católico.

Nos dias após a passagem do temporal, "apareceu o melhor das pessoas, na solidariedade e no esforço. Todos estão a contribuir para minorar os efeitos catastróficos desta depressão que são verdadeiramente devastadores".

No plano da hierarquia católica, o patriarca disse estar em contacto permanente com o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, e está prevista "uma resposta conjunta da Igreja de Portugal a todos os níveis".

Em Lisboa, as eucaristias dominicais vão incluir apelos a doações e oração pelas vítimas e "tem sido um fim de semana de recolha de bens não perecíveis, nomeadamente aqueles bens que nos foram referidos pelas Caritas diocesanas" dos territórios afetados.

Além disso, há "centenas de escuteiros voluntários do patriarcado" que foram para os concelhos afetados para ajudar a limpar os espaços públicos, acrescentou ainda Rui Valério.

Esta manhã de domingo, na homilia na igreja do Parque das Nações, o Patriarca lembrou que a tempestade "expôs fragilidades, trouxe perdas, medos e revelou como somos vulneráveis diante das forças da natureza".

"Que este tempo marcado pela tempestade seja também tempo de conversão do olhar: para reconhecermos os pobres e humildes, para cuidarmos uns dos outros, para construirmos uma cultura que seja serviço e uma esperança que não engana. Porque, em Cristo crucificado e ressuscitado, a fragilidade não é o fim: é o lugar onde Deus faz novas todas as coisas", disse no final da homilia.

[notícia atualizada às 11h44 com a homilia do Patriarca]

