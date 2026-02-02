Apesar dos estragos, Seminário de Coimbra pronto para acolher vítimas das cheias

O Seminário Maior de Coimbra “está disponível para acolher algumas pessoas que necessitem de ser realojadas” por causa de inundações provocadas pelo Rio Mondego.

Uma nota citada pelo Correio de Coimbra refere que, apesar de ter sofrido vários danos devido à tempestade Kristin, o seminário está disponível para realojar algumas pessoas.

“O Seminário, em articulação com a Câmara Municipal, disponibilizou-se para acolher algumas pessoas que necessitem de ser realojadas devido à tempestade Kristin e inundações provocadas pelo caudal do rio Mondego”, adianta a nota citada pelo jornal diocesano.

A publicação revela que o Seminário “sofreu vários danos devido à tempestade Kristin”, como “telhas levantadas, vidros partidos, queda de árvores e algumas infiltrações de água”.

Ainda assim, adianta que “o mais importante agora é retomar a normalidade de todos os serviços e a interajuda com as populações mais afetadas”.