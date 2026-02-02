Cáritas Leiria juntou 385 mil euros em três dias e vai agora para o terreno

A Cáritas Diocesana de Leiria recolheu mais de 385 mil euros no fundo de emergência que criou na sexta-feira para ajuda às populações afetadas pela tempestade Kristin.

O diretor de serviços da instituição, Nelson Costa, destacou nesta manhã de segunda-feira, na Renascença, “a notável generosidade da sociedade portuguesa, cuja solidariedade tem permitido uma resposta rápida e estruturada a esta situação de emergência social”.

Depois de no domingo já ter sido possível entregar alimentos e produtos de higiene, com o apoio de voluntários, m diversas zonas da Diocese de Leiria-Fátima, nomeadamente às áreas mais isoladas, a Cáritas vai esta segunda-feira “para o terreno para fazer um levantamento efetivo da necessidade das pessoas" e para “dar conforto nestes dias de tempestade”.

De acordo com Nelson Costa, a equipa integra “três técnicas de serviço social, duas delas de Lisboa”.

Num testemunho emocionado em que aplaude a generosidade e solidariedade dos portugueses, o responsável adianta que para além de géneros alimentares, o que mais é necessário nesta altura são “lonas, manga plástica e cordel”, porque “vai ser uma semana com muita chuva”.

“Há já muitos idosos isolados que é motivo de preocupação acrescida. Já temos também algumas pessoas desalojadas. Portanto, queremos estar muito no terreno. Queremos estar próximos das pessoas neste momento”, acrescenta.

Nelson Costa acredita que esta “vai ser uma semana muito intensa”, na qual a principal preocupação "é saber como as pessoas estão”.

“Acreditamos que os municípios estejam a acompanhar a situação das pessoas que estejam desalojados, mas a nossa preocupação é saber se as pessoas têm condições em casa para comer. Se tem condições para se vestir e também o seu estado emocional que também é muito importante”, enfatiza.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, causou pelo menos nove mortes, desde então, vários feridos e desalojados.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade, que foi prolongada este domingo, após uma reunião do Conselho de Ministros, até ao dia 8 de fevereiro.