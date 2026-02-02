Congresso IMPLICATE 2026 propõe um humanismo de rosto humano em Alfândega da Fé

Alfândega da Fé recebe, no dia 6 de fevereiro de 2026, às 16h00, no Auditório da Casa da Cultura, a 3.ª edição do Congresso IMPLICATE, uma iniciativa dedicada à reflexão sobre o desenvolvimento humano, ético e espiritual, com ambição regional e projeção nacional.

Promovido pelo Pólo de Ciência e Cultura de Alfândega da Fé (PCC) da Universidade Aberta, em colaboração com a Fundação Cónego Manuel Joaquim Ochôa e o Secretariado Diocesano da Cultura e do Turismo da Diocese de Bragança-Miranda, o congresso afirma-se como um espaço anual de diálogo e pensamento crítico.

Sob o tema “Humanismo e construção de uma sociedade de rosto humano”, o IMPLICATE 2026 parte de uma convicção central: não basta pensar o humano, é necessário implicar-se ativamente na sua construção.

Num contexto marcado por rápidas transformações sociais e culturais, o encontro propõe uma abordagem interdisciplinar que cruza cultura, comunicação, espiritualidade e cidadania ativa.

De acordo com a organização, a iniciativa assume-se como um projeto continuado, centrado em questões essenciais como a dignidade da pessoa, a responsabilidade coletiva e o compromisso social. Mais do que um evento pontual, apresenta-se como uma plataforma de reflexão sobre o lugar da pessoa humana na sociedade contemporânea.

Esta edição contará com a participação de Jorge Gabriel e Sónia Araújo, comunicadores e figuras de referência da televisão portuguesa, e de Paulo Duarte, SJ, jesuíta, formador e pensador da espiritualidade e da cultura contemporânea.

Inspirado pelo princípio de que uma sociedade de rosto humano se constrói com pessoas implicadas, o IMPLICATE 2026 convida participantes, instituições e parceiros a integrar um espaço de diálogo exigente, orientado para a formação da consciência cívica, ética e humana.