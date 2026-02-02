Mau tempo. Cáritas de Leiria-Fátima pede "fogões de campismo" para ajudar famílias

A campanha solidária lançada pela Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima para apoiar as vítimas do mau tempo já ultrapassou os quinhentos mil euros angariados, indica o mais recente balanço feito pela instituição católica, já depois das declarações feitas ao programa 'As três da Manhã', da Renascença, esta segunda-feira.

Segundo Nelson Costa, diretor de serviços da Cáritas de Leiria-Fátima, o valor já angariado é um "sinal claro da confiança depositada na instituição", sublinhando que tem havido uma "forte mobilização da sociedade civil", em Portugal e no estrangeiro, já que muitos emigrantes portugueses também estão a contribuir.

As ajudas destinam-se ao Fundo de Emergência Social de Apoio às Vítimas da Tempestade Kristin, criado para apoiar as famílias que ficaram com as suas habitações danificadas em várias localidades do território diocesano, e não só.

Nelson Costa garante que toda a ajuda que estão a receber será devidamente controlada e auditada. "Nos próximos dias haverá um regulamento para que todo o processo seja transparente. Estamos em contacto com entidades consultoras para auditarem o fundo. Queremos que este dinheiro seja bem gerido e aplicado a favor das famílias", refere.

Alimentos sim, e fogões portáteis também

Para além da ajuda em dinheiro, a Cáritas de Leiria-Fátima apela a ajudas materiais concretas — produtos alimentares não perecíveis, produtos de higiene, lonas, mangas plásticas, cordel -, mas agora com uma nova prioridade nesta altura: é preciso que as famílias tenham onde cozinhar.

"Vamos lançar nas nossas redes sociais este apelo: precisamos daqueles fogões de campismo, para as famílias utilizarem", indica Nelson Costa, que agradece a "massa humana de voluntários" que tem acorrido a ajudar. "O nosso capital mais precioso tem sido o voluntariado", diz, que tem permitido levar a ajuda a mais pessoas e mais longe.

A resposta da Cáritas diocesana de Leiria-Fátima "tem sido desenvolvida em estreita articulação com o município de Leiria e com contactos permanentes com os restantes municípios da Diocese".

"Ninguém sai sem uma resposta"

A presidente da Cáritas de Leiria-Fátima, Isabel Mota, deixa também uma mensagem clara de esperança e confiança dirigida às famílias atingidas pela depressão Kristin. “Estamos a trabalhar e as pessoas podem confiar em nós. Estamos atentos a cada situação e acreditamos que tudo será resolvido. Ninguém sai daqui sem uma resposta”.

Mais de uma centena de pessoas têm estado envolvidas nas operações, com equipas a trabalhar de forma contínua na sede da instituição, que funciona como centro de operações, e no apoio direto às comunidades. Face ao elevado volume de donativos, foi necessário recorrer a espaços adicionais de armazenamento.

"A campanha do Fundo de Emergência Social mantém-se ativa, com a totalidade dos donativos a reverter para o apoio direto às famílias atingidas, numa resposta que conjuga ajuda material, proximidade humana e um firme compromisso com a transparência e a dignidade no uso dos recursos", sublinha o comunicado da instituição.