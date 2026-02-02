Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 02 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PR no Vaticano

O Papa americano, “mais matemático”, recebeu convite para Fátima em 2027

02 fev, 2026 - 15:08 • João Maldonado, enviado especial a Roma

Leão XIV foi desafiado para uma viagem a Portugal nos 110 anos das Aparições, mas, para já, ficou um ‘nim’ como resposta. Marcelo Rebelo de Sousa faz uma balanço do Presidente católico dos últimos 10 anos e descreve um Papa “muito racional” e “superiormente inteligente”, mas que “fala curto”. Em 25 minutos de audiência no Vaticano, falou-se também da Tempestade Kristin e de política nacional.

A+ / A-

Marcelo Rebelo de Sousa tinha prometido “meter o Rossio na Betesga”, tal a diversidade de temáticas que trazia para tão curto espaço de tempo com Leão XIV, e acredita ter conseguido cumprir a tarefa.

“É um estilo de Papa completamente diferente do Papa Francisco”, afirma, explicando que Bergoglio era um Papa “discursivo”, “emotivo” e “efusivo” – enquanto Prevost, “um Papa americano”, é “muito racional”, com “ideias muito organizadas” e “mais matemático”.

Leão XIV é para o Presidente da República “uma pessoa superiormente inteligente”, mas “fala curto” e, por isso mesmo, Marcelo preparou uma intervenção que se compatibilizasse com tal estilo. Foram 25 minutos a sós, na Biblioteca privada papal, situada no segundo piso do Palácio Apostólico.

Depois seguiu-se uma conversa de três quartos de hora com o número dois do Vaticano, o Cardeal Parolin, e com o Secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais da Santa Sé, o Arcebisbo Paul Gallagher.

Cumprido e feito, a conversa passou naturalmente pela formalização do convite para que Leão XIV venha a Portugal em 2027 – por ocasião dos 110 anos das aparições de Fátima. A resposta foi um “nim”. O líder da Igreja Católica não disse que não, mas também não disse que sim. Ainda assim, e não querendo antecipar uma decisão a nível papal, Marcelo fica “com a esperança” de que os “acenos” com a cabeça feitos pelo Papa durante o encontro correspondem “a uma realidade”.

Também pendente fica a natural aceitação do novo Presidente, eleito nem daqui a 8 dias, para o Estado Português.

Marcelo vai “meter o Rossio na Betesga” e convidar o Papa a vir a Portugal

PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO VATICANO

Marcelo vai “meter o Rossio na Betesga” e convidar o Papa a vir a Portugal

O Presidente da República é esta segunda-feira rec(...)

A política nacional, à beira de mudanças, foi também um dos temas em foco, sendo explicado ao Sumo Pontífice “o que era fundamental para perceber o que se está a passar em Portugal neste momento”, tal como a “calamidade” que Portugal atravessa na sequência da Tempestade Kristin, com Leão XIV a dizer-se “surpreendido por serem tantos municípios a serem atingidos”.

Numa conversa que decorreu em língua inglesa, apesar de o Papa entender português, Marcelo não quis entrar em grandes pormenores sobre política externa. “Eu posso dizer os temas que tratámos, mas não posso contar a conversa”, exclamou, rindo-se para os jornalistas presentes, na entrada para o almoço na Embaixada de Portugal junto da Santa Sé, o Chefe de Estado. Não obstante, ainda foi possível arrancar um “o tema guerra e paz são temas muito claros no pensamento do Papa”.

Desafiado pela Renascença a fazer um balanço da última década na relação com a Igreja Católica em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha as mudanças que ocorreram ao longo dos últimos anos. “Houve a sucessão de Bispos em praticamente todas as dioceses, há gente e movimentos novos católicos, e essa mudança está em curso”, assinala.

O Presidente da República é assumidamente católico e, por isso, questionado sobre os desafios morais que enfrentou ao longo do duplo mandato, destaca as “clivagens culturais na sociedade portuguesa” e temas como “a eutanásia, a maternidade de substituição, o alargamento ou não da interrupção voluntária da gravidez, novas conceções de família, novas posição sobre o exercício das liberdades no domínio das convicções” – mas também os “problemas sociais” que advém das crises económicas e “ a reestruturação orgânica do panorama religioso português”.

Se foi difícil separar o catolicismo do exercício da função presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa garante que decidiu “sempre pondo-me sempre na posição que pensava que era o sentir coletivo e comunitário dominante”.

As cerca de 24 horas em Roma do Presidente da República começaram com um jantar no Palácio do Quirinal, onde foi recebido pelo Presidente de Itália, Sergio Mattarella, e termina com um encontro particular em solo romano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 02 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias