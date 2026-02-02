O Papa americano, “mais matemático”, recebeu convite para Fátima em 2027

Também pendente fica a natural aceitação do novo Presidente, eleito nem daqui a 8 dias, para o Estado Português.

Cumprido e feito, a conversa passou naturalmente pela formalização do convite para que Leão XIV venha a Portugal em 2027 – por ocasião dos 110 anos das aparições de Fátima. A resposta foi um “nim”. O líder da Igreja Católica não disse que não, mas também não disse que sim. Ainda assim, e não querendo antecipar uma decisão a nível papal, Marcelo fica “com a esperança” de que os “acenos” com a cabeça feitos pelo Papa durante o encontro correspondem “a uma realidade”.

Depois seguiu-se uma conversa de três quartos de hora com o número dois do Vaticano, o Cardeal Parolin, e com o Secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais da Santa Sé, o Arcebisbo Paul Gallagher.

Leão XIV é para o Presidente da República “uma pessoa superiormente inteligente”, mas “fala curto” e, por isso mesmo, Marcelo preparou uma intervenção que se compatibilizasse com tal estilo. Foram 25 minutos a sós, na Biblioteca privada papal, situada no segundo piso do Palácio Apostólico.

“É um estilo de Papa completamente diferente do Papa Francisco”, afirma, explicando que Bergoglio era um Papa “discursivo”, “emotivo” e “efusivo” – enquanto Prevost, “um Papa americano”, é “muito racional”, com “ideias muito organizadas” e “mais matemático”.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha prometido “meter o Rossio na Betesga” , tal a diversidade de temáticas que trazia para tão curto espaço de tempo com Leão XIV, e acredita ter conseguido cumprir a tarefa.

A política nacional, à beira de mudanças, foi também um dos temas em foco, sendo explicado ao Sumo Pontífice “o que era fundamental para perceber o que se está a passar em Portugal neste momento”, tal como a “calamidade” que Portugal atravessa na sequência da Tempestade Kristin, com Leão XIV a dizer-se “surpreendido por serem tantos municípios a serem atingidos”.

Numa conversa que decorreu em língua inglesa, apesar de o Papa entender português, Marcelo não quis entrar em grandes pormenores sobre política externa. “Eu posso dizer os temas que tratámos, mas não posso contar a conversa”, exclamou, rindo-se para os jornalistas presentes, na entrada para o almoço na Embaixada de Portugal junto da Santa Sé, o Chefe de Estado. Não obstante, ainda foi possível arrancar um “o tema guerra e paz são temas muito claros no pensamento do Papa”.

Desafiado pela Renascença a fazer um balanço da última década na relação com a Igreja Católica em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha as mudanças que ocorreram ao longo dos últimos anos. “Houve a sucessão de Bispos em praticamente todas as dioceses, há gente e movimentos novos católicos, e essa mudança está em curso”, assinala.

O Presidente da República é assumidamente católico e, por isso, questionado sobre os desafios morais que enfrentou ao longo do duplo mandato, destaca as “clivagens culturais na sociedade portuguesa” e temas como “a eutanásia, a maternidade de substituição, o alargamento ou não da interrupção voluntária da gravidez, novas conceções de família, novas posição sobre o exercício das liberdades no domínio das convicções” – mas também os “problemas sociais” que advém das crises económicas e “ a reestruturação orgânica do panorama religioso português”.

Se foi difícil separar o catolicismo do exercício da função presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa garante que decidiu “sempre pondo-me sempre na posição que pensava que era o sentir coletivo e comunitário dominante”.

As cerca de 24 horas em Roma do Presidente da República começaram com um jantar no Palácio do Quirinal, onde foi recebido pelo Presidente de Itália, Sergio Mattarella, e termina com um encontro particular em solo romano.