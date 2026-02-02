Papa elogia testemunho de paz dos religiosos no meio de cenários de guerra e ódio

O Papa Leão XIV considera os religiosos, as religiosas e as pessoas consagradas como “baluartes do Evangelho”, porque “testemunham a presença de Deus e a conservam nos contextos mais variados e desafiantes, mesmo no meio de conflitos”.

Ao celebrar, esta segunda-feira à tarde, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Festa da Apresentação do Senhor, que coincide com XXX Dia da Vida Consagrada, o Santo Padre valorizou a riqueza da vocação, dos que “não se vão embora; nem fogem; mas permanecem, despojados de tudo, para serem um apelo, mais eloquente do que mil palavras, à sacralidade inviolável da vida na sua mais pura essência, mesmo onde retumbam as armas e onde parece prevalecer a prepotência, o interesse e a violência”.

Leão XIV, que também é religioso da Ordem de Santo Agostinho, elogiou a rica diversidade dos que seguem este tipo de vocação, “em contínua tensão entre a terra e o Céu, com fé e coragem, partindo da Mesa Eucarística”; vocação que leva uns ao silêncio dos claustros, outros aos desafios do apostolado, outros ao ensino nas escolas, outros à miséria das ruas e outros ainda às fadigas da missão.