Papa elogia testemunho de paz dos religiosos no meio de cenários de guerra e ódio

02 fev, 2026 - 19:50 • Aura Miguel
O Papa Leão XIV considera os religiosos, as religiosas e as pessoas consagradas como “baluartes do Evangelho”, porque “testemunham a presença de Deus e a conservam nos contextos mais variados e desafiantes, mesmo no meio de conflitos”.
Ao celebrar, esta segunda-feira à tarde, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Festa da Apresentação do Senhor, que coincide com XXX Dia da Vida Consagrada, o Santo Padre valorizou a riqueza da vocação, dos que “não se vão embora; nem fogem; mas permanecem, despojados de tudo, para serem um apelo, mais eloquente do que mil palavras, à sacralidade inviolável da vida na sua mais pura essência, mesmo onde retumbam as armas e onde parece prevalecer a prepotência, o interesse e a violência”.
Leão XIV, que também é religioso da Ordem de Santo Agostinho, elogiou a rica diversidade dos que seguem este tipo de vocação, “em contínua tensão entre a terra e o Céu, com fé e coragem, partindo da Mesa Eucarística”; vocação que leva uns ao silêncio dos claustros, outros aos desafios do apostolado, outros ao ensino nas escolas, outros à miséria das ruas e outros ainda às fadigas da missão.
“Com a força da graça, lançam-se também em iniciativas arriscadas, tornando-se presença orante em ambientes hostis e indiferentes, mão generosa e ombro amigo em contextos de degradação e abandono, testemunho de paz e reconciliação no meio de cenários de guerra e ódio, prontos também a sofrer as consequências de uma ação contracorrente que os tornou em Cristo «sinal de contradição», às vezes até ao martírio”, sublinhou.
Dirigindo-se aos religiosos e consagrados, Leão acrescentou que “ainda hoje, com a profissão dos conselhos evangélicos e os múltiplos serviços de caridade que ofereceis numa sociedade onde, em nome de um conceito falso e reduzido da pessoa, a fé e a vida parecem cada vez mais distanciar-se uma da outra, sois chamados a testemunhar que Deus está presente na história como salvação para todos os povos.”
E, sobretudo, “sois chamados a testemunhar que o jovem, o idoso, o pobre, o doente, o prisioneiro têm o próprio lugar sagrado ao seu Altar e no seu Coração e, ao mesmo tempo, que cada um deles é um santuário inviolável da sua presença, diante do qual se deve ajoelhar para o encontrar, adorar e glorificar".