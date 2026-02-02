Paquistão. Absolvidas duas enfermeiras acusadas de blasfémia

Duas enfermeiras cristãs foram absolvidas da acusação de blasfémia no Paquistão, avança a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre.

A defesa de Mariam Lal e Newosh Arooj foi conduzida pela Comissão Nacional (Católica) para a Justiça e a Paz que se congratula com a decisão considerada histórica, já que raramente quem foi acusado de blasfémia vê a situação revertida em tribunal, devido à pressão social.

O caso remonta a abril de 2021, quando Mariam, então com 52 anos, e Newosh, de 19 anos, foram acusadas por um médico sénior do Hospital Civil de Faisalabad de terem profanado um autocolante com uma inscrição islâmica que estava colado num armário.

Segundo a AIS, "à medida que as notícias das acusações se espalhavam, as duas enfermeiras escaparam por pouco a serem linchadas por uma multidão enfurecida e foram então acusadas de blasfémia ao abrigo da secção 295-B do Código Penal do Paquistão, que prevê a prisão perpétua a quem danificar o texto do Alcorão".

As duas enfermeiras estiveram em prisão preventiva durante cinco meses e, por razões de segurança, foram autorizadas a não comparecer ao tribunal em público. Durante todo o julgamento, tanto as acusadas como a equipa jurídica que as defendeu sofreram ameaças por parte de extremistas.

Em novembro de 2025 o juiz distrital absolveu-as, considerando que o autor da queixa não conseguiu provar a acusação e, quando o tribunal decidiu, já tinha passado prazo para recorrer.

O comunicado da AIS explica que só agora a Fundação foi autorizada pela Comissão Justiça e Paz a dar a notícia da decisão judicial histórica, e do apoio dado à defesa ao longo de todo o processo - incluindo um encontro secreto, em 2023, com as duas enfermeiras.

O desfecho deste caso é considerado histórico por ser "raro" os casos de blasfémia não avançarem para tribunais superiores para julgamento, devido à pressão que o poder judicial sofre por parte dos extremistas no Paquistão.

O diretor da Comissão Justiça e Paz de Faisalabad, o padre Khalid Rashid Ali, diz à AIS Internacional que “este caso representa um desenvolvimento novo e importante" porque no Paquistão "os tribunais de primeira instância muitas vezes mostram-se relutantes em absolver, devido à pressão social e aos riscos de segurança e, por isso, remetem as decisões para tribunais superiores”, o que neste caso não aconteceu. "A decisão independente e corajosa de um tribunal distrital, neste caso, marca uma mudança positiva e rara na prática judicial”, acrescenta.

As famílias das duas enfermeiras estão agora “aliviadas e gratas pela absolvição”, mas ainda se sentem sob pressão. “A nossa luta continua agora por um futuro seguro, pela reabilitação e reintegração digna das enfermeiras, porque a justiça não termina com a absolvição", requer que as suas vidas sejam reconstruídas "com dignidade".

Este responsável destaca o apoio recebido do bispo Indrias Rehmat, de Faisalabad, dos advogados de defesa, que também "enfrentaram sérias ameaças", e da Fundação AIS Internacional.

"Estou profundamente grato à Ajuda à Igreja que Sofre por tratar este caso não apenas como uma questão jurídica, mas como uma questão de dignidade humana, consciência e fé. As suas orações, ajuda financeira e solidariedade internacional não só fortaleceram as duas enfermeiras, mas também nos lembram que a Igreja e a comunidade global não permanecem em silêncio em tempos de sofrimento".

Recentemente um dirigente cristão, antigo deputado do parlamento provincial do Punjab, esteve em Portugal para alertar para a situação no Paquistão, incluindo os casos de blasfémia.

Joel Amir Sahotra - que foi recebido na Assembleia da República por deputados do Partido Socialista, do CDS e do Chega - deu uma entrevista à Renascença, que pode reler aqui.

A lei da Blasfémia no Paquistão prevê punições graves - incluindo a pena de morte - para quem ofenda o Islão e o profeta Maomé, visando sobretudo as minorias religiosas no país, mas em particular os cristãos. É um dos motivos pelos quais o Paquistão aparece semre referenciado nos relatórios sobre a Liberdade Religiosa no Mundo.