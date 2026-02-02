Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Religião

Paquistão. Absolvidas duas enfermeiras acusadas de blasfémia

02 fev, 2026 - 12:58 • Ângela Roque

Decisão judicial histórica aplaudida pela Comissão Nacional Justiça e Paz paquistanesa. Processo decorria há mais de quatro anos e meio.

A+ / A-

Duas enfermeiras cristãs foram absolvidas da acusação de blasfémia no Paquistão, avança a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre.

A defesa de Mariam Lal e Newosh Arooj foi conduzida pela Comissão Nacional (Católica) para a Justiça e a Paz que se congratula com a decisão considerada histórica, já que raramente quem foi acusado de blasfémia vê a situação revertida em tribunal, devido à pressão social.

O caso remonta a abril de 2021, quando Mariam, então com 52 anos, e Newosh, de 19 anos, foram acusadas por um médico sénior do Hospital Civil de Faisalabad de terem profanado um autocolante com uma inscrição islâmica que estava colado num armário.

Segundo a AIS, "à medida que as notícias das acusações se espalhavam, as duas enfermeiras escaparam por pouco a serem linchadas por uma multidão enfurecida e foram então acusadas de blasfémia ao abrigo da secção 295-B do Código Penal do Paquistão, que prevê a prisão perpétua a quem danificar o texto do Alcorão".

As duas enfermeiras estiveram em prisão preventiva durante cinco meses e, por razões de segurança, foram autorizadas a não comparecer ao tribunal em público. Durante todo o julgamento, tanto as acusadas como a equipa jurídica que as defendeu sofreram ameaças por parte de extremistas.

Em novembro de 2025 o juiz distrital absolveu-as, considerando que o autor da queixa não conseguiu provar a acusação e, quando o tribunal decidiu, já tinha passado prazo para recorrer.

O comunicado da AIS explica que só agora a Fundação foi autorizada pela Comissão Justiça e Paz a dar a notícia da decisão judicial histórica, e do apoio dado à defesa ao longo de todo o processo - incluindo um encontro secreto, em 2023, com as duas enfermeiras.

O desfecho deste caso é considerado histórico por ser "raro" os casos de blasfémia não avançarem para tribunais superiores para julgamento, devido à pressão que o poder judicial sofre por parte dos extremistas no Paquistão.

O diretor da Comissão Justiça e Paz de Faisalabad, o padre Khalid Rashid Ali, diz à AIS Internacional que “este caso representa um desenvolvimento novo e importante" porque no Paquistão "os tribunais de primeira instância muitas vezes mostram-se relutantes em absolver, devido à pressão social e aos riscos de segurança e, por isso, remetem as decisões para tribunais superiores”, o que neste caso não aconteceu. "A decisão independente e corajosa de um tribunal distrital, neste caso, marca uma mudança positiva e rara na prática judicial”, acrescenta.

As famílias das duas enfermeiras estão agora “aliviadas e gratas pela absolvição”, mas ainda se sentem sob pressão. “A nossa luta continua agora por um futuro seguro, pela reabilitação e reintegração digna das enfermeiras, porque a justiça não termina com a absolvição", requer que as suas vidas sejam reconstruídas "com dignidade".

Este responsável destaca o apoio recebido do bispo Indrias Rehmat, de Faisalabad, dos advogados de defesa, que também "enfrentaram sérias ameaças", e da Fundação AIS Internacional.

"Estou profundamente grato à Ajuda à Igreja que Sofre por tratar este caso não apenas como uma questão jurídica, mas como uma questão de dignidade humana, consciência e fé. As suas orações, ajuda financeira e solidariedade internacional não só fortaleceram as duas enfermeiras, mas também nos lembram que a Igreja e a comunidade global não permanecem em silêncio em tempos de sofrimento".

Recentemente um dirigente cristão, antigo deputado do parlamento provincial do Punjab, esteve em Portugal para alertar para a situação no Paquistão, incluindo os casos de blasfémia.

Joel Amir Sahotra - que foi recebido na Assembleia da República por deputados do Partido Socialista, do CDS e do Chega - deu uma entrevista à Renascença, que pode reler aqui.

A lei da Blasfémia no Paquistão prevê punições graves - incluindo a pena de morte - para quem ofenda o Islão e o profeta Maomé, visando sobretudo as minorias religiosas no país, mas em particular os cristãos. É um dos motivos pelos quais o Paquistão aparece semre referenciado nos relatórios sobre a Liberdade Religiosa no Mundo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias