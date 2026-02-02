Ouvir
Tempestade provocou "danos muito avultados" em pelo menos 33 locais de culto

02 fev, 2026 - 10:39 • Ecclesia

Secretariado dos Bens Culturais da Igreja e autoridades nacionais identificam danos. Dioceses de Leiria-Fátima, Coimbra, Aveiro e Santarém, são as mais afetadas.

O Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja (SNBCI) e o Património Cultural, I.P., identificaram até esta segunda-feira 33 locais de culto com “danos muito avultados”, nas dioceses de Leiria-Fátima, Coimbra, Aveiro e Santarém, após a passagem da tempestade Kristin.

“Há também inúmeras situações com danos, ainda que menos avultados, particularmente ao nível dos telhados. Este Secretariado Nacional reitera a necessidade de se contactarem os serviços diocesanos de Bens Culturais e que, em face da continuidade das condições meteorológicas adversas, se verifique a limpeza das estruturas de escoamento das águas e se proteja o património mais vulnerável”, indica uma nota divulgada pelo SNBCI.

A identificação dos danos está a decorrer em contacto com responsáveis diocesanos dos Bens Culturais e outros sacerdotes.

“Haverá outros, ainda não identificados devido às dificuldades de comunicação”, admite o organismo ligado à Conferência Episcopal Portuguesa.

A Sociedade Missionário da Boa Nova indicou que o Cernache do Bonjardim, no, ficou “severamente” danificado devido à passagem da depressão Kristin.

“Não há vítimas a lamentar, mas os danos patrimoniais são enormes”, indicam os responsáveis, em nota divulgadas nas redes sociais.

Já a Diocese de Leiria-Fátima anunciou, em nota divulgada online, o início de um levantamento dos danos no património eclesial.

“Igrejas, casas paroquiais e outros edifícios sofreram estragos que exigem avaliação técnica e planeamento de intervenções”, precisa o comunicado.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na última quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando mortes, vários feridos e desalojados.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

