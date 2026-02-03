Cáritas de Lisboa reforça apelo para ajudar vítimas da depressão Kristin

A Cáritas Diocesana de Lisboa reforça o pedido de ajuda porque “muitas famílias ficaram com casas danificadas e necessidades urgentes”.

“Estamos a recolher bens essenciais e donativos para resposta imediata para entregar à Cáritas Diocesana de Leiria”, sublinha a instituição.

A recolha de bens de primeira necessidade vai decorrer até sexta-feira na sede da instituição e na Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras.

A Cáritas adianta que a ajuda pode ser feita através de “alimentos não perecíveis, produtos de higiene, fraldas e toalhetes”.

Para além disso, a instituição deixa também disponível o seu MB Way: 925401406; assim como a sua conta bancária: TB PT50 0033 0000 5005 7111 7070 5 | IRS NIPC 500 910 227

“Juntos fazemos a diferença. Obrigado pela sua solidariedade. Apoie a nossa missão!”; exorta a Cáritas de Lisboa.