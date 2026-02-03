Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 03 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Cáritas de Lisboa reforça apelo para ajudar vítimas da depressão Kristin

03 fev, 2026 - 11:20 • Henrique Cunha

A recolha de bens de primeira necessidade está a decorrer na sede da instituição e também na Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras.

A+ / A-

A Cáritas Diocesana de Lisboa reforça o pedido de ajuda porque “muitas famílias ficaram com casas danificadas e necessidades urgentes”.

“Estamos a recolher bens essenciais e donativos para resposta imediata para entregar à Cáritas Diocesana de Leiria”, sublinha a instituição.

A recolha de bens de primeira necessidade vai decorrer até sexta-feira na sede da instituição e na Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras.

A Cáritas adianta que a ajuda pode ser feita através de “alimentos não perecíveis, produtos de higiene, fraldas e toalhetes”.

Para além disso, a instituição deixa também disponível o seu MB Way: 925401406; assim como a sua conta bancária: TB PT50 0033 0000 5005 7111 7070 5 | IRS NIPC 500 910 227

“Juntos fazemos a diferença. Obrigado pela sua solidariedade. Apoie a nossa missão!”; exorta a Cáritas de Lisboa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 03 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias