Tempestade em Leiria causou danos graves no Santuário de Nossa Senhora da Encarnação

O santuário de Nossa Senhora da Encarnação, em Leiria, sofreu danos graves na sequência da passagem da depressão Kristin.

A diocese confirma que o edifício religioso “viu o seu telhado e o campanário desabarem, marcando um episódio particularmente doloroso para a comunidade local”, mas “já deu início ao processo de recuperação do santuário”, estando em curso “contactos com entidades estatais e autárquicas para assegurar a coordenação das obras (…) e garantir a segurança do espaço”.

O território da diocese de Leiria-Fátima foi dos mais atingidos pela tempestade, com impactos significativos: estradas cortadas, falhas prolongadas de eletricidade, árvores derrubadas e edifícios danificados, e muitas igrejas “sofreram danos nos telhados, com telhas arrancadas pelo vento e infiltrações”, que colocam em risco “o património e a segurança”.

A informação oficial dá conta de várias estragos: “na igreja da Cruz da Areia, a situação obrigou à retirada do Santíssimo Sacramento e à suspensão das celebrações. Na Sé de Leiria, a chuva entrou pelo telhado, ameaçando o órgão, que teve de ser protegido com coberturas improvisadas. Outras igrejas, como Santo Agostinho, Espírito Santo e Santa Catarina da Serra, registaram danos menos severos, mas suficientes para exigir vigilância e futuras intervenções”.

Mas, o caso mais grave é o do Santuário de Nossa Senhora da Encarnação: “o telhado ficou completamente destruído e os acessos são impossíveis, devido à queda das árvores”. O processo de recuperação vai ser “acompanhado de perto, com o objetivo de restaurar este importante espaço de fé e devoção, símbolo da história religiosa e cultural de Leiria”.

A nível nacional foram identificados “danos muito avultados” em pelo menos 33 locais de culto, revelou na segunda-feira o Secretariado dos Bens Culturais da Igreja. Leiria-Fátima, Coimbra, Aveiro e Santarém foram as dioceses mais afetadas.