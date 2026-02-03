“Tempestade Kristin. Apoiar para Reconstruir”. Salesianos lançam campanha solidária

Porque os pedidos de ajuda não param, e a vontade de contribuir também não, os Salesianos lançaram uma campanha solidária para reforçar as respostas às vítimas do mau tempo. A iniciativa está a ser dinamizada pela Missão Dom Bosco, o Fundo Solidário Salesiano. A coordenadora Diana Almeida diz à Renascença que o objetivo é reforçar a resposta às necessidades, que são crescentes.

“Neste momento, o que faz mais falta é apoio que permita responder às necessidades reais das famílias. Falamos de ajuda para alojamento temporário, reposição de bens essenciais perdidos e outras necessidades imediatas, como a aquisição de materiais básicos para o lar e ajuda alimentar, em situações de maior vulnerabilidade. São necessidades que só quem está no terreno consegue avaliar com rigor”, explica.

A campanha "Tempestade Kristin. Apoiar para Reconstruir" é nacional, aproveitando a rede que a congregação tem - como colégios e paróquias -, e prevê a recolha de bens, mas sobretudo de donativos, que facilitam a compra do que faz realmente falta. “Os donativos em dinheiro podem ser feitos a partir de qualquer ponto do país ou do estrangeiro, através da plataforma da Missão Dom Bosco, em www.salesianos.pt. Para além disso, há respostas locais muito concretas, por exemplo, nos salesianos do Porto estão a ser recolhidos alimentos não perecíveis e a comunidade tem sido muito solidária”.

Todos os contributos serão canalizados através da Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima, em articulação com a respetiva diocese, “assegurando transparência na gestão dos donativos, proximidade às populações atingidas e impacto direto na reconstrução das suas vidas”.

“A Cáritas está no terreno, conhece bem as famílias, acompanha cada situação de perto e garante que a ajuda chega a quem realmente precisa, de uma forma justa, responsável e com respeito pela dignidade de cada pessoa”, sublinha Diana Almeida.

A campanha vai manter-se enquanto houver urgência humanitária. “Enquanto houver famílias a precisar de apoio devido às consequências da tempestade. Sabemos que a recuperação não acontece de um dia para o outro e, por isso, assumiremos este compromisso enquanto for necessário”.

Sob o mote “Apoiar para Reconstruir”, a iniciativa pretende ser “uma expressão viva do carisma salesiano, que não fica indiferente ao sofrimento, mas mobiliza-se para transformar a solidariedade em gestos concretos de apoio, esperança e reconstrução”.