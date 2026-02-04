Ouvir
Arcebispo de Évora apela à solidariedade para vítimas dos temporais em Leiria

04 fev, 2026 - 13:05 • Olímpia Mairos

Recolhas solidárias decorrem a 8 e 15 de fevereiro em todas as paróquias da Arquidiocese de Évora.

O arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho, lançou um apelo à solidariedade de toda a Arquidiocese de Évora para apoiar as vítimas dos recentes temporais que atingiram com particular gravidade a Diocese de Leiria-Fátima.

Numa Nota Pastoral intitulada “Ser Sinal – Angariação de fundos solidários para as vítimas dos temporais em Leiria”, o prelado sublinha a “situação grave e a emergência de urgente socorro” vivida naquela região e convida as comunidades cristãs a exprimirem a sua “fraterna solidariedade, através da Comunhão na Caridade Cristã”.

Apelamos a toda a Arquidiocese de Évora que expressemos a nossa fraterna solidariedade (…) por meio da partilha em numerário e em digital”, escreve o arcebispo, dirigindo-se às paróquias alentejanas e ribatejanas.

No documento, D. Francisco Senra Coelho recomenda a realização de uma coleta solidária nos V e VI Domingos do Tempo Comum, nos dias 8 e 15 de fevereiro, com início nas missas vespertinas de sábado. As verbas angariadas deverão ser recolhidas no final das celebrações dominicais e entregues integralmente à Cáritas Diocesana de Leiria, através da Cáritas Diocesana de Évora.

O arcebispo manifesta confiança na resposta das comunidades: “Porque conhecemos comprovadamente a generosidade do nosso Povo Santo de Deus, estamos certos que mais uma vez as paróquias da nossa Arquidiocese saberão responder com generosidade e criatividade”.

A Nota Pastoral sublinha ainda que esta campanha “ultrapassa a porta e o adro da Igreja”, incentivando também iniciativas de “boa vontade cívica e coletiva”.

No final da mensagem, D. Francisco Senra Coelho agradece “em nome do Senhor a generosidade possível” e confia os atingidos à proteção de Nossa Senhora da Visitação, pedindo que, “através da nossa cooperação”, seja levada esperança a quem “espera pela Luz, vinda de mãos amigas, que os ajudem e estimulem a recomeçar de novo as suas vidas”.

Os donativos podem ser feitos diretamente para a Cáritas Diocesana de Évora, através do IBAN: PT50.0033.0000.00008447828.05

