Associação Casa Velha pede ajuda. "É um momento de urgência"

Devastação. É a palavra que melhor descreve o cenário na quinta em Vale Travesso, concelho de Ourém, onde funciona a 'Casa Velha - Ecologia e Espiritualidade'. Trata-se de uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) de inspiração Cristã, mas aberta a todos. Tem como missão contribuir para o desenvolvimento humano integral, nas suas diferentes dimensões: pessoal, comunitária, local, em comunhão com a natureza.

Ligada aos Jesuítas e às irmãs da congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, a Casa Velha está a precisar de ajuda, depois de ter sido devastada pelo vento forte. Ninguém da comunidade ficou ferido, mas o cenário é desolador, diz à Renascença Susana Réfega.

"A quinta ficou muito afetada com muitas, muitas árvores que caíram, foram arrancadas. Árvores centenárias, grandes sobreiros, carvalhos. Ou seja, temos hoje um cenário de devastação na quinta e também tivemos danos em telhados de espaços onde costumamos acolher grupos maiores - grupos de jovens, escolas. São dois espaços, um que é uma antiga adega e outro uma antiga casa da eira, em que tivemos estragos muito grandes dos telhados, que vão precisar agora de ser reparados", conta.

Criada em 2012, a Casa Velha está muito ligada à defesa da ecologia integral, na linha do que propôs o Papa Francisco. Agora, sem condições para receber grupos, teve de cancelar o que tinha marcado. "Fazemos muitas atividades para públicos diversos, desde escolas, jovens, adultos, famílias e, de facto, agora vemo-nos nesta situação de ter de cancelar muitas das atividades que estavam programadas, até conseguirmos voltar a ter condições para acolher, como gostamos de acolher, aqueles que vêm ter conosco. Os espaços mais atingidos são espaços para grupos maiores e que, neste momento, não poderão ser utilizados".

Para que a Casa Velha continue a trabalhar precisa de ajuda, diz Susana Réfega. Foi, por isso, aberta uma campanha para recolher apoios que permitam recuperar o que o vento destruiu, nas casas e nos terrenos agrícolas. "Nesta primeira fase da campanha estamos a pedir que nos apoiem com fundos que possam ajudar a fazer os trabalhos que temos em mãos - os telhados, mas também há todo um trabalho a fazer na quinta - muito significativo, por causa das árvores que caíram - de recolha, transporte, podar, cortar, tudo isso".

O total dos prejuízos ainda está a ser avaliado, mas admite que no final poderá vir a ser aberta uma campanha de crowdfunding. "Ainda não conseguimos ter uma estimativa dos custos que estão envolvidos, quer na recuperação dos telhados, quer em todo o trabalho mais florestal. Estamos, precisamente, neste momento, a fazer esse levantamento mais exaustivo e, numa segunda fase, esperamos poder comunicar já o valor que vai ser necessário e, eventualmente, desenvolver uma segunda campanha, de crowdfunding. Mas, este momento é um momento de urgência, em que toda ajuda é necessária, por isso decidimos lançar esta campanha de angariação de fundos".

Os pormenores da campanha em curso podem ser consultados em casavelha.org, e nas redes sociais da associação ligada aos Jesuítas e às Escravas do Sagrado Coração de Jesus, mas que reúne também muitos leigos e voluntários, promovendo atividades que aliam ecologia e espiritualidade.