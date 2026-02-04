Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Audiência Geral. Deus fala através da Bíblia, é importante interpretá-la "sem fundamentalismos”

04 fev, 2026 - 10:50 • Henrique Cunha

Papa Leão XIV sublinha a importância de a Palavra de Deus não perder “o contato com a realidade, com as esperanças e os sofrimentos humanos”. Na audiência geral desta quarta-feira, Sua Santidade alertou a Igreja para que não utilize “uma linguagem incompreensível” e para que se evitem “leituras fundamentalistas ou espiritualistas, que traem o seu significado”.

A+ / A-

O Papa Leão XIV destacou, na audiência geral desta quarta-feira, que Deus continua a falar aos homens e mulheres de todos os tempos por meio da Bíblia, e que essa “palavra divina se exprime em linguagem humana", devendo, por issso, "ser acolhida e interpretada sem reducionismos”.

Leão XIV prosseguiu esta quarta-feira a sua reflexão sobre a Constituição Conciliar Dei Verbum, assinalando que ela “ensina que a Bíblia é um meio privilegiado pelo qual nos relacionamos com o Pai celeste, que continua a falar aos homens e às mulheres de hoje”.

O Papa lembra que “em alguns casos, fazer-se entender pelo outro é um ato de amor” e, assim, “Deus escolhe falar utilizando as linguagens humanas, inspirando os autores sagrados, que não são meros instrumentos passivos”.

“Se a Escritura é a palavra de Deus expressa em palavras humanas, qualquer abordagem que negligencie ou negue qualquer uma destas duas dimensões é incompleta”, referiu.

Neste contexto, o Papa conclui que “uma interpretação correta dos textos sagrados não pode ignorar o contexto histórico em que se desenvolveram e as formas literárias empregues”. Contudo, Leão XIV refere que “a Igreja, procurando anunciar o Evangelho com uma linguagem encarnada”, deve estar atenta e “não reduzir a Palavra de Deus a uma simples palavra humana, como se fosse apenas uma mensagem filantrópica ou social”.

Evitar leituras fundamentalistas

Feita esta contextualização, o Papa referiu que uma interpretação correta dos textos sagrados não pode ignorar o contexto histórico em que se desenvolveram e as suas formas literárias, defendendo que “em cada época, a Igreja é chamada a reaprender a Palavra de Deus com uma linguagem capaz de encarnar na história e de chegar aos corações”.

Este princípio também se aplica ao anúncio da Palavra de Deus, que “se perde o contato com a realidade, com as esperanças e os sofrimentos da humanidade, se utiliza uma linguagem incompreensível, incomunicativa ou anacrónica, é ineficaz”.

“Aliás, abandonar o estudo das palavras humanas usadas por Deus corre o risco de resultar em leituras fundamentalistas ou espiritualistas da Escritura que traem o seu significado”, sublinhou.

O Papa concluiu a sua reflexão destacando que “o Evangelho não pode ser reduzido a uma mensagem meramente filantrópica ou social”, pois “é o anúncio da vida plena e eterna oferecida por Deus em Jesus Cristo”.

“Queridos irmãos e irmãs, demos graças ao Senhor porque, na sua bondade, não permite que nossas vidas fiquem sem o alimento essencial da sua Palavra”, exortou.

“Rezemos para que as nossas palavras, e ainda mais as nossas vidas, não obscureçam o amor de Deus que nelas se manifesta”, concluiu.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 04 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias