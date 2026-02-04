Audiência Geral. Deus fala através da Bíblia, é importante interpretá-la "sem fundamentalismos”

O Papa Leão XIV destacou, na audiência geral desta quarta-feira, que Deus continua a falar aos homens e mulheres de todos os tempos por meio da Bíblia, e que essa “palavra divina se exprime em linguagem humana", devendo, por issso, "ser acolhida e interpretada sem reducionismos”.

Leão XIV prosseguiu esta quarta-feira a sua reflexão sobre a Constituição Conciliar Dei Verbum, assinalando que ela “ensina que a Bíblia é um meio privilegiado pelo qual nos relacionamos com o Pai celeste, que continua a falar aos homens e às mulheres de hoje”.

O Papa lembra que “em alguns casos, fazer-se entender pelo outro é um ato de amor” e, assim, “Deus escolhe falar utilizando as linguagens humanas, inspirando os autores sagrados, que não são meros instrumentos passivos”.

“Se a Escritura é a palavra de Deus expressa em palavras humanas, qualquer abordagem que negligencie ou negue qualquer uma destas duas dimensões é incompleta”, referiu.

Neste contexto, o Papa conclui que “uma interpretação correta dos textos sagrados não pode ignorar o contexto histórico em que se desenvolveram e as formas literárias empregues”. Contudo, Leão XIV refere que “a Igreja, procurando anunciar o Evangelho com uma linguagem encarnada”, deve estar atenta e “não reduzir a Palavra de Deus a uma simples palavra humana, como se fosse apenas uma mensagem filantrópica ou social”.

Evitar leituras fundamentalistas

Feita esta contextualização, o Papa referiu que uma interpretação correta dos textos sagrados não pode ignorar o contexto histórico em que se desenvolveram e as suas formas literárias, defendendo que “em cada época, a Igreja é chamada a reaprender a Palavra de Deus com uma linguagem capaz de encarnar na história e de chegar aos corações”.

Este princípio também se aplica ao anúncio da Palavra de Deus, que “se perde o contato com a realidade, com as esperanças e os sofrimentos da humanidade, se utiliza uma linguagem incompreensível, incomunicativa ou anacrónica, é ineficaz”.

“Aliás, abandonar o estudo das palavras humanas usadas por Deus corre o risco de resultar em leituras fundamentalistas ou espiritualistas da Escritura que traem o seu significado”, sublinhou.

O Papa concluiu a sua reflexão destacando que “o Evangelho não pode ser reduzido a uma mensagem meramente filantrópica ou social”, pois “é o anúncio da vida plena e eterna oferecida por Deus em Jesus Cristo”.

“Queridos irmãos e irmãs, demos graças ao Senhor porque, na sua bondade, não permite que nossas vidas fiquem sem o alimento essencial da sua Palavra”, exortou.

“Rezemos para que as nossas palavras, e ainda mais as nossas vidas, não obscureçam o amor de Deus que nelas se manifesta”, concluiu.