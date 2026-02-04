Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Religião

Bispos da UE solidários com a Gronelândia e o direito à autodeterminação

04 fev, 2026 - 14:59 • Olímpia Mairos

Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia alerta para a incerteza geopolítica no Ártico e apela ao respeito pelo direito internacional e pelo multilateralismo.

A+ / A-

A presidência da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia (Comece) manifestou solidariedade e proximidade espiritual com a Gronelândia e o seu povo, numa declaração divulgada esta terça-feira, num contexto marcado por crescente incerteza geopolítica e por discussões internacionais sobre o futuro daquele território.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Num momento de renovada atenção internacional à região do Ártico e de negociações com impacto político, social e ambiental, a Comece sublinha que deve prevalecer um princípio essencial: o direito dos groenlandeses a decidir o seu próprio futuro.

O futuro da Gronelândia deve ser decidido pelo próprio povo da Gronelândia, no pleno respeito dos seus direitos, dignidade e aspirações”, lê-se no comunicado.

A presidência da Comece recorda ainda que este princípio deve caminhar lado a lado com o respeito pelo direito internacional, pelos valores consagrados na Carta das Nações Unidas e pela integridade territorial do Reino da Dinamarca.

O comunicado expressa também preocupação com o atual contexto internacional, marcado por tensões geopolíticas crescentes e por um enfraquecimento da cooperação multilateral. A este propósito, a Comece evoca palavras recentes do Papa Leão XIV, dirigidas ao corpo diplomático, alertando para os riscos desta evolução: “A fraqueza do multilateralismo é motivo de particular preocupação a nível internacional”, advertiu o Papa, acrescentando que “uma diplomacia baseada no diálogo e na procura de consensos está a ser substituída por uma diplomacia baseada na força”.

Perante este cenário, a Comece encoraja a União Europeia a afirmar-se como um ator unido, responsável e promotor da confiança na cena internacional, mantendo-se fiel aos seus valores fundadores e empenhada numa ordem internacional baseada em regras e num multilateralismo eficaz.

A declaração recorda ainda que não é a primeira vez que a Comece se pronuncia sobre a região do Ártico. Em 2020, a organização participou na consulta pública da União Europeia sobre a futura política europeia para a região, defendendo a responsabilidade da UE na promoção de “um Ártico sustentável e pacífico, que coloque as suas populações no centro das decisões”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias