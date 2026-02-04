Bispos de Braga convidam a viver a Quaresma como "Jardim da Esperança"

Os bispos da Arquidiocese de Braga na mensagem quaresmal intitulada “Jardim da Esperança – Acolher a fecundidade na fragilidade”, convidam os fiéis a viverem a Quaresma como um tempo de cuidado interior, reconciliação e compromisso concreto com os outros.

Depois do Advento, marcado pelo desafio de dizer “sim” com criatividade, os pastores propõem agora um novo passo espiritual. “Agora, damos início ao tempo da Quaresma. É o momento de abrir o solo, de mexer na terra, cuidar da sementeira”, escrevem, recorrendo à imagem bíblica do cultivo como metáfora da vida cristã.

Na mensagem, os bispos D. José Cordeiro, D. Delfim Gomes e D. Nélio Pita reconhecem os desertos que muitos atravessam — o cansaço, as feridas pessoais, as dificuldades familiares e profissionais, ou a perda de entusiasmo na fé — sublinhando que também eles sentem esse peso. “Não vos escrevemos esta mensagem de fora do caminho, mas caminhando convosco”, afirmam.

Fragilidade como lugar de encontro com Deus

Longe de uma visão idealizada da fé, os bispos lembram que “o caminho cristão não é um exercício de perfeição; é um caminho de Páscoa”, alertando para o risco de uma vivência religiosa reduzida ao hábito. “Uma fé que não muda a vida concreta acaba por se tornar apenas num hábito religioso, que já não liberta nem salva”, escrevem.

A fragilidade humana é apresentada não como obstáculo, mas como lugar privilegiado da ação de Deus. “A nossa fragilidade não é um obstáculo para Deus; é, sim, o encontro da nossa fragilidade com a Sua Graça que nos faz santos”, sublinham, evocando o ensinamento do Papa Francisco.

Reconciliação como prioridade pastoral

No centro das propostas quaresmais está o Sacramento da Reconciliação, que os bispos descrevem como “o cuidado do jardineiro que cuida a terra para que floresça”. Longe de uma lógica de julgamento, defendem que a confissão deve ser vivida como experiência de ternura e libertação: “Confessar a ternura de um Deus, que não é senão amor, diante das nossas fragilidades é um ato libertador que fecunda a vida”.

A mensagem apela às comunidades e aos presbíteros para que cuidem com especial atenção o espaço, o acolhimento e a celebração deste sacramento, criando ambientes que convidem à paz e ajudem os fiéis a “semear esperança onde apenas veem deserto”.

Citando Santo Agostinho, recordam: “Deus ama cada um de nós como se não houvesse mais ninguém a quem amar”.

Jejum, oração e esmola com impacto concreto

Os bispos da Arquidiocese de Braga desafiam ainda a uma participação “ativa e criativa” na Quaresma, através de gestos simples e realistas: “menos ecrã, menos ruído, menos agressividade”, cinco minutos diários de oração “reais, não ideais”, e uma esmola concreta, com rosto e destino.

Nesse sentido, indicam as finalidades do Contributo Penitencial deste ano: 40% para o Fundo Partilhar com Esperança, da Arquidiocese de Braga; 30% para obras de requalificação de um espaço da Cáritas Arquidiocesana, destinado ao acolhimento de mulheres e crianças vítimas de violência doméstica; 30% para a Arquidiocese de Rabat, apoiando programas de acompanhamento psicológico às vítimas dos sismos de 2023 em Marrocos.

“O deserto é passagem, o jardim pascal é a meta”

Na reta final da mensagem, os bispos apontam a Páscoa como horizonte: “O deserto é passagem; o jardim pascal é a meta”. A esperança cristã, sublinham, nasce precisamente quando a fragilidade é trabalhada pela graça.

“Caminhemos juntos. Não como quem já chegou, mas como quem se deixa transformar”, concluem, confiantes de que “a Páscoa já estará a florir em nós”.