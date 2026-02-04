Ouvir
Mau tempo. Derrocada de muro do seminário de Almada apanha viaturas

04 fev, 2026 - 13:17 • Ângela Roque

"Felizmente só temos danos materiais", confirma à Renascença o bispo de Setúbal sobre o desabamento que atingiu carros estacionados e obrigou a cortar o trânsito. Restaurar o muro vai ser "esforço muito suplementar", diz D. Américo Aguiar.

Mau tempo. Derrocada no muro do seminário de Almada apanha viaturas. Foto: Ricardo Perna, diocese de Setúbal
A chuva intensa causou, na última noite, uma derrocada significativa no muro do seminário de São Paulo, em Almada, perto do Cristo Rei. Os destroços espalharam-se pela via, obrigando a cortar o trânsito, entretanto já reaberto na manhã desta quarta-feira. Foram atingidas pelos menos duas viaturas que ali estavam estacionadas, mas ninguém ficou ferido, diz à Renascença o bispo de Setúbal, cardeal D. Américo Aguiar.

"Felizmente só temos danos materiais, graças a Deus que ninguém se magoou. É resultado deste excesso de água nos terrenos e também, certamente, da debilidade física desta parte do muro do seminário", sublinha, lamentando os efeitos da derrocada. "Há estragos em várias viaturas. Temos a pedir desculpa por estes incómodos causados, quer aos proprietários das viaturas, quer aos vizinhos, no que significa o corte desta via, que é relativamente importante para a circulação".

Repôr o trânsito e restaurar o muro são agora prioridades. "Tudo vamos fazer em colaboração com a Câmara da Almada e a Proteção Civil, de modo a repor a normalidade da circulação o mais rapidamente possível, e também no que diz respeito ao muro e ao seminário".

Américo Aguiar agradece "todas as mensagens" e apoios que tem recebido desde que deu conta do incidente nas suas redes socais, na noite de terça-feira, até porque arranjar o ficou destruído não vai ser fácil. "Esta intervenção significa um esforço muito suplementar, muito exigente ao Seminário e à Diocese para repor a normalidade e a segurança dos espaços", refere.

Nesta altura ainda estão a ser contabilizados os danos que o mau tempo provocou em muitas igrejas e equipamentos por toda a diocese de Setúbal. O bispo congratula-se por não haver registo de vítimas. "Houve várias situações de estragos no património., mas não tenho notícia de danos nas pessoas, de ferimentos sequer. É possível que tenha acontecido, mas não tenho qualquer informação nesse domínio".

O bispo de Setúbal agradece a ajuda de todos na diocese - paróquias, IPSS, misericórdias, escuteiros e Cáritas diocesana, instituições que diz serem uma espécie de "para-choques" e "almofadas", com o apoio que dão às populações, em todas as circunstâncias. No caso da Cáritas sublinha "a imediata prontidão para ir em socorro dos nossos irmãos e irmãs de outros municípios, de outras geografias, nomeadamente da Cáritas Leiria".

Destaca, também, o trabalho das forças de socorro e de segurança, e o empenho que têm tido no terreno. "Bombeiros, Proteção Civil, Forças Armadas, GNR, PSP, cidadãos anónimos, agradeço a todos, todos, todos, pelo que foi possível a cada um repartir, a generosidade para recuperar o património que foi destruído. Muito obrigado".

