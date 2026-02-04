Ouvir
Papa pede renegociação do tratado New Start

04 fev, 2026 - 10:28 • Henrique Cunha

O acordo nuclear entre Estados Unidos e a Rússia expira na quinta-feira. Leão XIV pede às duas superpotências que não abandonem a negociação e alerta para os riscos de "uma nova corrida ao armamento".

O Papa Leão XIV faz "apelo urgente" à renegociação do Tratado New Start, o acordo sobre armamento nuclear entre Estados Unidos e a Rússia que expira na quinta-feira, já amanhã, dia 5 de fevereiro.

“A situação atual exige que se evite uma nova corrida ao armamento que ameaça ainda mais a paz entre as Nações”, disse o Papa, esta quarta-feira, no final da habitual audiência geral.

O Papa pediu por isso “um esforço que permita a renegociação do acordo nuclear assinado em 2010 pelos presidentes dos Estados Unidos e da Federação Russa, e que expira amanhã”.

Leão XIV diz que esse tratado “representou um passo significativo para conter a proliferação de armas nucleares”.

“Ao mesmo tempo que renovo o meu incentivo a todos os esforços construtivos em prol do desarmamento e da confiança mútua, peço encarecidamente que não abandonem este instrumento sem buscar garantir seu acompanhamento concreto e eficaz”, apelou.

Sua Santidade reforça a ideia de que o contexto atual “exige que façamos todo o possível para evitar uma nova corrida ao armamento”.

"É mais urgente do que nunca substituir a lógica do medo e da desconfiança por uma ética partilhada, capaz de orientar as escolhas para o bem comum e de tornar a paz um património guardado por todos", reforçou.

Leão XIV deixou ainda um pedido à oração pelos ucranianos, “gravemente afetados pelas consequências dos bombardeamentos que, neste inverno, estão a afetar as infraestruturas energéticas”, e expressou a sua “gratidão pelas iniciativas de solidariedade promovidas nas dioceses católicas da Polônia e de outros países, que trabalham para ajudar a população ucraniana a suportar este frio intenso”.

