Igreja Católica

​Papa poderá visitar o Peru em novembro

04 fev, 2026 - 18:30 • Reuters

Possibilidade admitida pelo presidente da Conferência Episcopal. Visita aguardada com muita expectativa, porque Leão XIV foi missionário naquele país sul-americano durante décadas.

O Papa Leão XIV deverá visitar o Peru em novembro deste ano, afirmou esta quarta-feira o presidente da Conferência Episcopal do país.

D. Carlos Garcia Camader disse durante uma conferência de imprensa, em Lima, ser “muito provável” que o Papa visite o Peru em novembro ou na primeira semana de dezembro.

O bispo, que se encontrou recentemente com o Papa no Vaticano, estimou em 80% a probabilidade da visita.

Leão XIV, antigo cardeal norte-americano Robert Prevost, passou várias décadas no Peru.

Foi inicialmente ordenado bispo da diocese de Chiclayo, no noroeste do país, e adquiriu a cidadania peruana em 2015.

D. Carlos Garcia Camader brincou que, embora a probabilidade de uma visita ao Peru seja de 80%, a probabilidade de Leão XIV visitar Chiclayo durante qualquer deslocação ao país é de 100%.

A maioria dos bispos peruanos estiveram em Roma na semana passada para uma série de encontros com responsáveis do Vaticano, realizados no âmbito das visitas periódicas que os bispos católicos costumam efetuar de cinco em cinco anos.

O Papa surpreendeu o grupo ao convidá-los para almoçar em conjunto, uma distinção pouco habitual.


