Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Papa sublinha importância do ideal da fraternidade num mundo em guerra

04 fev, 2026 - 13:10 • Ecclesia

Leão XIV assinala aniversário da Declaração de Abu Dhabi, saudando organização humanitária palestiniana.

A+ / A-

O Papa defendeu esta quarta-feira a importância do ideal da fraternidade, num mundo em guerra, assinalando o aniversário da Declaração de Abu Dhabi, assinada pelo seu predecessor em 2019.

“A necessidade desta fraternidade não é um ideal distante, mas uma necessidade urgente. Não podemos ignorar o facto de que muitos dos nossos irmãos e irmãs estão atualmente a sofrer os horrores da violência e da guerra”, escreve Leão XIV, numa mensagem divulgada hoje pelo Vaticano.

O texto assinala o Dia Internacional da Fraternidade Humana e a entrega do ‘Prémio Zayed para a Fraternidade Humana’, em Abu Dhabi.

“Nesta ocasião, vocês celebram o que há de mais precioso e universal na nossa humanidade: a nossa fraternidade, esse laço inquebrável que une todos os seres humanos, criados à imagem de Deus”, pode ler-se.

O Papa sustenta que a fraternidade humana é “uma realidade vivida, mais forte do que todos os conflitos, diferenças e tensões”.

“Como irmãos e irmãs, todos somos chamados a ir além da periferia e convergir num sentido maior de pertença mútua”, acrescenta.

Leão XIV dirige uma saudação aos vencedores do Prémio Zayed para a Fraternidade Humana 2026: os signatários do acordo de paz entre a República do Azerbaijão e a República da Arménia; a ativista pelos direitos das mulheres afegãs, Zarqa Yaftali; e a a organização humanitária palestina ‘Taawon’.

O Papa fala em “semeadores de esperança num mundo que, com demasiada frequência, constrói muros em vez de pontes”.

Ao escolherem o caminho exigente da solidariedade em vez do caminho fácil da indiferença, demonstraram que mesmo as divisões mais profundas podem ser sanadas através de ações concretas”, indica.

No dia 4 de fevereiro de 2019, o Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, assinaram nos Emirados Árabes Unidos o Documento sobre a Fraternidade Humana em prol da Paz Mundial e da Convivência Comum, que condena o terrorismo e a intolerância religiosa.

Na sequência desse texto que ficou conhecido como a Declaração de Abu Dhabi, a Assembleia-Geral das Nações Unidas proclamou o dia 4 de fevereiro como Dia Internacional da Fraternidade Humana.

Desde 2019, o Prémio Zayed foi atribuído a 20 instituições internacionais e personalidades de 20 países que deram um contributo excecional para a promoção dos valores da fraternidade humana em todo o mundo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 04 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias