Papa sublinha importância do ideal da fraternidade num mundo em guerra

O Papa defendeu esta quarta-feira a importância do ideal da fraternidade, num mundo em guerra, assinalando o aniversário da Declaração de Abu Dhabi, assinada pelo seu predecessor em 2019.

“A necessidade desta fraternidade não é um ideal distante, mas uma necessidade urgente. Não podemos ignorar o facto de que muitos dos nossos irmãos e irmãs estão atualmente a sofrer os horrores da violência e da guerra”, escreve Leão XIV, numa mensagem divulgada hoje pelo Vaticano.

O texto assinala o Dia Internacional da Fraternidade Humana e a entrega do ‘Prémio Zayed para a Fraternidade Humana’, em Abu Dhabi.

“Nesta ocasião, vocês celebram o que há de mais precioso e universal na nossa humanidade: a nossa fraternidade, esse laço inquebrável que une todos os seres humanos, criados à imagem de Deus”, pode ler-se.

O Papa sustenta que a fraternidade humana é “uma realidade vivida, mais forte do que todos os conflitos, diferenças e tensões”.

“Como irmãos e irmãs, todos somos chamados a ir além da periferia e convergir num sentido maior de pertença mútua”, acrescenta.

Leão XIV dirige uma saudação aos vencedores do Prémio Zayed para a Fraternidade Humana 2026: os signatários do acordo de paz entre a República do Azerbaijão e a República da Arménia; a ativista pelos direitos das mulheres afegãs, Zarqa Yaftali; e a a organização humanitária palestina ‘Taawon’.

O Papa fala em “semeadores de esperança num mundo que, com demasiada frequência, constrói muros em vez de pontes”.

Ao escolherem o caminho exigente da solidariedade em vez do caminho fácil da indiferença, demonstraram que mesmo as divisões mais profundas podem ser sanadas através de ações concretas”, indica.

No dia 4 de fevereiro de 2019, o Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, assinaram nos Emirados Árabes Unidos o Documento sobre a Fraternidade Humana em prol da Paz Mundial e da Convivência Comum, que condena o terrorismo e a intolerância religiosa.

Na sequência desse texto que ficou conhecido como a Declaração de Abu Dhabi, a Assembleia-Geral das Nações Unidas proclamou o dia 4 de fevereiro como Dia Internacional da Fraternidade Humana.

Desde 2019, o Prémio Zayed foi atribuído a 20 instituições internacionais e personalidades de 20 países que deram um contributo excecional para a promoção dos valores da fraternidade humana em todo o mundo.